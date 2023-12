Carola Reyna y Boy Olmi, juntos y en terapia en "Familia de Diván": "Había temor, pero queríamos pasarla bien"

A partir de este 1 de diciembre, los usuarios de Flow tendrán el privilegio de sumergirse en un emocionante viaje a través de las complejidades de la vida familiar con el estreno exclusivo de "Familia de Diván". Esta esperada serie, producida en colaboración entre Flow, Tronito y GM Comunicación, promete cautivar a la audiencia con una trama ingeniosa y un elenco estelar encabezado por Carola Reyna y Boy Olmi.

Creada por Ariana Saiegh y Gonzalo Arias, quienes también desempeñan roles clave como autora y showrunner, así como productor general de la serie y CEO de Tronito y GM, "Familia de Diván" es una comedia dramática de 8 episodios de 30 minutos cada uno. Bajo la dirección de Alejandro Ciancio, la serie se adentra en las idas y vueltas de una familia tras una separación, explorando un tema universal que resonará con la audiencia.

Previo al estreno, CARAS pudo hablar con el elenco que reveló detalles de tras de la filmación de esta serie que muestra las vicisitudes de una familia muy particular.

Sus protagonistas, Carola Reyna y Boy Olmi, pareja en la vida real y también en esta ficción, destacaron la importancia del tiempo compartido en el set y de crear un ambiente de diversión para las largas horas de grabación.

“Levantarnos a las seis menos cuarto de la mañana y volver a la noche. Era como un continuado muy exigido. Entonces, también estaba bueno tenerlo de aliado…pasar la letra juntos. Cosas divertidas. Y después, la verdad, que nos encantaban los guiones. Nos encantaban los libros. Confiábamos muchísimo en el director. También Ariana Saiegh, que era quien tenía todo en su cabeza, quien nos guió junto con Gonzalo Arias. Después el productor, el negro Giles, también estaba en un set. Generaron una banda, con todo el equipo técnico, una banda tan alucinante, de tanto amor, que el primer viernes se hacía un festejo. ¿Por qué se festeja? La primera semana. Todo el mundo festejando el hecho de estar haciendo algo propio, que nos gustaba, que nos sentíamos cómodos”, contó Carola sobre las complejidades que atravesaron y el equipo que lograron conformar.

Sobre la elección de trabajar juntos siendo pareja y compartiendo la vida por más de 30 años, Carola Reyna fue tajante: “Dijimos, no podemos ser tan giles, porque la oportunidad es bárbara. El libro está bueno, la serie está buenísima, nos gusta la gente. Hacemos de pareja. Vale, loco, vamos a pasarla bien. Y después había por un momento así, a la noche, espalda con espalda, como, che, ‘¿y podemos?’ Había como incertidumbres, como hay con cualquier trabajo, pero duró muy poco. Además, nos hizo ver cosas también, ¿qué onda? Qué bueno poder mantener esto, la individualidad, estando con el otro”, contó la actriz.

En este sentido, Boy Olmi coincidió plenamente con su pareja en la ficción y en la vida real, y en especial habló de lo que quisieron mostrar con sus personajes. “Nos interesaba que se pudiera ver, en algún momento, que cuando nos miramos a los ojos, nos tocamos una mano, nos damos un abrazo, que se pudiera ver, que ahí hay algo verdadero. Acá hay algo mágico en lo que estamos poniendo. Y poder poner eso de frente a una cámara, de frente al público, no es sencillo, porque uno disimula esas cosas. Nosotros tenemos un comportamiento social en la vida, que muchas veces nos permite mostrar de verdad lo que hay en nuestra vida. Entonces, había que jugar con otras cosas, había que jugar a pelearse, había que jugar a separarse, había que jugar celarse. Pero al mismo tiempo, había que olvidarse y ver que esa otra persona te importa, te mueve, te conmueve, te interesa, te enamora. Y aparte también es el exponer de alguna manera la pareja”, reconoció.

La terapia como forma de vida

Los personajes de Carola y Boy son dos terapeutas que trabajan en conjunto, pero que tienen mecanismos de trabajo muy distintos. En este sentido, Reyna reflexionó sobre la terapia en su vida y cómo le ha servido también en su relación de pareja.

“Hemos hecho miles de terapias, en toda la vida, unas veces la hicimos juntos, creo que fueron dos meses, que no me acuerdo, no sé qué tema era, pero fue bárbara. Y, sí, elaboramos mucho con las emociones, los actores, bueno, todas las personas, pero me parece que está muy bueno también, porque nos sentíamos muy afín con jugar a hacer terapia. Nos divertía mucho eso también”, aseguró la artista.

“Los psicoanalistas tienen que escuchar no solo lo que está diciendo el otro sino desde donde habla y eso es algo que al personaje sirve mucho para desarrollarse”, agregó Olmi por su parte, quien además mamó el trabajo del psicoanálisis desde temprana edad debido a que su madre, Mabel Allerand, es una prestigiosa psicoanalítica.

De que trata "Familia de Diván", la serie que protagonizan Boy Olmi y Carola Reyna

La trama central de "Familia de Diván" gira en torno a Susi (Carola Reyna) y José (Boy Olmi), un matrimonio que, a pesar de decidir separarse como pareja, continúa trabajando como exitosa dupla de co-terapeutas. La serie aborda las críticas de La Bobe (Nora Cárpena) y los desafíos de la vida cotidiana de sus hijos, Abel (Teo D´Elía) y Mara (Inés Efrón). Esta última busca un donante para quedar embarazada, mientras que las historias de sus pacientes se entrelazan en un intrigante tapiz de comedia y drama en un entorno terapéutico único.

"Familia de Diván" se presenta como un "Dramedy", un género que fusiona hábilmente elementos de drama y comedia para ofrecer una experiencia televisiva enriquecedora y conmovedora. La serie promete brindar a los espectadores una visión perspicaz y entretenida de las relaciones familiares y de la vida misma, convirtiéndola en una imperdible propuesta para la temporada de verano.

El elenco, repleto de talentos consagrados, incluye a Inés Efrón, Teo D'elia, Nora Cárpena, Eleonora Wexler, Martín Seefeld, Martín Slipak, Cecilia Dopazo, Rubén Stella, Marta Lubos, Héctor Díaz, Diego Reinhold, Laura Cymer, Fabio Di Tomaso, Antonio Birabent y Alexia Moyano, entre otros. Este conjunto de actores aportará su vasta experiencia y versatilidad para dar vida a los diversos personajes que componen esta cautivadora historia.