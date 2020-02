FOTOS | Catherine Fulop mostró su lomazo en la playa

View this post on Instagram

Tranquila, el día que menos lo pienses todo se va a acomodar. Te vas a dar cuenta de lo que realmente vale y lo que no. Aprenderás a que te importe menos lo que los demás piensen de ti, y a que te importe más lo que tú pienses de ti. Te vas a dar cuenta de lo lejos que has llegado y vas a recordar la época donde todo era un desastre, como un proceso que tuviste que pasar para ser la persona que eres hoy. Y SONREIRÁS SONREIRÁS SONREIRÁS 😄 y estarás muy orgullosa de ti y de la mujer en las que todas tus peleas, fallas y retos te han convertido. Se les quiere 🦋♥️ #mujerfuerte #swimwear by @las_catalanas #photographer @karliemattei