Christophe Krywonis vuelve a la TV con “Parrilleros”: "No busco ser mejor que un argentino"

“Parrilleros” es la nueva apuesta televisiva de Christophe Krywonis. El chef, quien tiene un amplio recorrido televisivo en realities como “Masterchef” y “Bake Off”, se vuelve a poner el delantal en este programa en donde juzga y será juzgado.

“En la pandemia, al estar encerrado en mi casa tantos meses me nació la idea de cocinar, pero cocinar como soy yo, de poder estar en contacto y hablando con la gente, no ser jurado sino poder cocinar a la par de la gente. Así nació el proyecto y creo que está bastante logrado”, reveló el chef sobre la génesis de este programa que podrá verse este domingo 3 de octubre a las 21,30 horas por Space.

Desde la Estancia La República, donde CARAS Digital asistió al evento lanzamiento de “Parrilleros”, Christophe reflexionó sobre el desafío que implicó en lo personal volver a la televisión en un ciclo en donde es conductor, jurado y además, participante. “Es un desafío porque es un proyecto nuevo, que se realiza por primera vez en la Argentina, y también porque soy francés y voy a desafiar a los argentinos de cocinar a las brasas. Parrilleros no es sólo asado, hay muchas cosas y me sentí muy a gusto. Creo que estaba buscando el momento natural de convivir con los demás. Soy un tipo muy agradecido de poder hacer este programa”, aseguró.



La competencia gastronómica busca encontrar al mejor parrillero amateur de la Argentina y tendrá 12 episodios que serán filmados en diferentes regiones del país en los que participarán 24 parrilleros amateurs.

En cada capítulo, se enfrentarán dos participantes que medirán sus conocimientos en un duelo contra reloj en la parrilla. El mejor será elegido por Christophe y luego tendrá que desafiarlo en un reto culinario. El jurado en ese caso estará encabezado por referentes de cada región que probarán las delicias sin saber cuál de los dos la ha cocinado. Finalmente, se elegirá a un ganador. “Le dije al productor: ‘Che, puedo perder también’. Y sí, está esa posibilidad y la verdad es que me he divertido un montón”, aseguró Krywonis.



“Me gusta salir de mi zona de confort, cocinar y compartir el momento de cocina. No soy profesor, pero me gusta enseñar lo que sé. Yo me sorprendí a nivel humano”.

-¿A dónde te traslada ponerte detrás de una parrilla que es una tradición tan gran en la Argentina?

Yo tengo mucho respeto por las brasas, por las parrillas y no busco ser mejor que un argentino. Soy una persona que aprendió a dominar las brasas en Argentina y ahí terminó la historia. Una sola persona en redes, por un problema en una comunicación con el carbón y la leña, me cuestionó diciendo que era una vergüenza y le respondí así nomás: “Por el tema de la leña tenés toda la razón del mundo, por lo demás chupamela”.

No hago asado, hago parrilla y eso es internacional, amo a la parrilla argentina y a mis amigos asadores.



-¿Cómo ves esta nueva etapa tuyo en un reality?

-Es algo que quería, un programa en donde podía estar detrás de las parrillas. Y por más que no salga del todo bien, yo doy todo. En el programa que se verá este fin de semana de hecho me quemé de lo lindo. Yo quería hacer cosas que representen un desafío personal que demuestren que Christophe no es de un canal sino de un programa donde le gusta estar.

-¿Un detalle puntual que te haya sorprendido del programa

La generosidad y la comunión que genera la cocina. La gente se divierte y eso se evidencia.

Nota: Vanesa Odino

Edición de video: Santiago Chalita