Coronavirus: la extrema medida que podrían tomar los programas de televisión en Argentina

El coronavirus afecta a millones de personas alrededor del mundo y obligó a cambiar las actividades de la vida cotidiana. La televisión no pudo escapar a las extremas medidas que se adoptaron para frenar la propagación de la enfermedad, que ya fue declarada pandemia a nivel global y que hasta el momento contabilizó más de 4.600 víctimas mortales. Sin ser ajenos a lo que acontece, varios canales de la televisión española se vieron obligados a cancelar la presencia del público en algunos de sus programas más populares de la grilla. Se especula que en Argentina se adopten las mismas medidas, lo que afectaría a ciclos como "Otra noche familiar" y "El precio justo", entre otros.

"El Hormiguero", un popular late show donde se tratan temas de actualidad, por primera vez tuvo que salir al aire con la tribuna vacía. Normalmente, se albergan más de 150 personas en el set. Previo a esta medida, el ciclo conducido por Pablo Motos había tomado algunas medidas preventivas como medir la temperatura a todos los asistentes antes de entrar al estudio. En caso de que alguno presentara síntomas de fiebre, se le prohibiría el ingreso y se les mandaría de vuelta a su casa. Este no fue el único show español que tomó dicha medida; por su parte "Sálvame" decidió hacer lo mismo, así como también el matutino de Ana Rosa Quintana, que se emite por Telecinco.

En cuánto a lo que se vive en Argentina, recientemente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció nuevas medidas para combatir el coronavirus con las que se llamó a "restringir todas las actividades de alta concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la Ciudad." Asimismo, Larreta sostuvo: "Eso significa que vamos a prohibir los recitales, los eventos de gran concentración de público, aquellos eventos típicamente enfocados al turista, como los museos y el bus turístico, y la presencia del público en los espectáculos deportivos”.

Por lo que no sería extraño que a la brevedad algunos programas de la televisión argentina se limiten a estas nuevas medidas de prevención. "Otra noche familiar" de Guido Kaczka y "El precio justo", conducido por Lizy Tagliani, podrían estipular la prohibición de público durante sus grabaciones. Recordemos que ambos programas cuentan con un extenso caudal de participantes en cada una de sus emisiones y que son de lo más exitosos en sus franjas horarias.

"Estamos en El Hormiguero, como siempre, en directo, pero como veis no hay público. Me resulta bastante raro después de 14 años, enfrentarme a un programa así”, aseguró Motos, el conductor del ciclo español para explicar la ausencia de su público. Luego, agregó: "Me gustaría hablar del miedo, no soy psicólogo, pero algunas veces tenemos pruebas del programa que son un desastre y salen mal en los ensayos, lo cual me da miedo, y el miedo me paraliza. He leído mucho sobre ello, así que sé de lo que hablo.Desde que vivíamos en las cuevas el miedo nos ha servido para alejarnos de los peligros”, haciendo referencia al momento actual que se está viviendo a nivel mundial. “Ahora nuestra mente imagina lo peor, pero mucho de ello no es cierto. Es normal tener miedo, las cosas pasan deprisa y el coronavirus es invisible, no sabes si está cerca. Tenemos que ser valientes y si no, al menos, tratar de serlo" cerró, enfático.

¿Tomarán esta medida los programas de Guido y Lizy acá en Argentina?