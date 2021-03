Día Internacional de la Mujer: cinco series que hablan de empoderamiento y amistad

Acorde con los cambios que vive la sociedad actual, las nuevas producciones televisivas han comenzado a explorar nuevas temáticas a la hora de contar historias que atraigan a audiencias que verdaderamente puedan sentirse identificadas. Protagonistas femeninas, empoderamiento, feminismo, sexualidad e igualdad son temas que comenzaron a priorizarse a la hora de hacer series y que resaltaremos en el Día Internacional de la Mujer, celebrado el próximo 8 de marzo.

Si bien en algunos casos podemos tildar de trillado o de "marketinero" el uso de éstas temáticas, por otro, es refrescante encontrarse con que ciertos temas dejan de ser tabú y algunos rostros no hegemónicos invaden la pantalla.

Con el Día Internacional de la Mujer como marco, desde CARAS Digital te traemos cinco series que exploran diversas temáticas durante el 8M, algunas recurriendo a lo emotivo, otras, llegando a lo más crudo desde una visión más realista del mundo sin tanto adorno hollywoodense.

Orange is the New Black (Disponible en Netflix)

Estrenada en 2013 y con 7 temporadas, esta serie dirigida por Jonji Kohan, creadora de Weeds, y basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, relata cómo es la vida carcelaria de un grupo de mujeres en los Estados Unidos. Cargada con un humor picante que nos hace pasar de momentos ridículamente graciosos a otros en donde la tensión hace que se nos erice la piel, Orange is the New Black tiene relatos crudos, tristes y reales sobre la realidad de muchas mujeres.

Fleabag (Disponible en Prime Video)

Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, la serie es una adaptación de un monólogo de la propia artista que presentó en el Fringe Festival de Edimburgo de 2013, y en el que ganó el primer premio.

En esta producción británica se reflexiona en clave de comedia sobre asuntos cotidianos, en donde vemos a nuestra protagonista lidiar con su sexualidad, sus relaciones sentimentales, y la forma en que su familia intenta forzarla hacia un camino de "normalidad". Fleabag es particularmente conocida por "romper la cuarta pared" mediante las afirmaciones de la protagonista a la cámara.





Girls (Disponible en HBO)

Bajo el mando de la guionista y actriz Lena Dunham, Girls nos presenta a un grupo de veinteañeras intentan vivir la vida de manera independiente y dando sus primeras pasos en su carreras profesionales en Nueva York, pero muy lejos a lo que nos tenía acostumbrados Sex and the City, esta serie nos adentra en un mundo imperfecto cargado de inseguridades y conflictos emocionales.





Sex Education (Disponible en Netflix)

Divertida, educativa y por sobre todo con un atractivo único para los jóvenes. Sex education es uno de loa atractivos de Netflix que nos mete en la vida de Otis, un adolescente que comienza a dar consejos sobre sexualidad influenciado por el aprendizaje que tuvo de su madre, la Dra Jean F. Milburn (Gillian Anderson). En medio de esta nueva vocación, el joven descubrirá aspectos de su sexualidad a la vez que ayuda a sus amigos y compañeros de colegio.





La serie trata temas sobre relaciones amorosas, sexo, acoso y violencia a la vez que nos abraza debatiendo sobre temas femeninos y de sororidad.

Big Little Lies (Disponible en HBO)

Basado en la novela de Liane Moriarty, esta serie de 2 temporadas vemos cómo aparecen la violencia de género, la violencia sexual y la sororidad y apoyo entre mujeres. Desde un costado dramático y con el suspenso como punto fuerte, esta producción nos sumerge en la vida de un grupo de féminas que mantienen distintas disputas entre sí a la vez que están involucradas en un inesperado crimen.

Con un elenco de lujo que sin dudas es otro de sus puntos fuertes, Big Litte Lies está protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoë Kravitz, Laura Dern como Renata Klein y Meryl Streep.