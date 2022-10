El brutal sincericidio de Wanda Nara: "Las mujeres de ahora están en cualquiera"

Invitada a Red Flag, el ciclo que conduce Grego Rossello, Agustín Franzoni, Belu Lucius y Tuli Acosta por Luzu TV, Wanda Nara habló de todo e incluso hizo una observación sobre cómo ve a las mujeres de la Argentina hoy en día respecto a algunos mandatos sociales.

Un oyente se comunicó con el programa para que la empresaria le diera consejos respecto a su pareja, con quien dudaba en irse a vivir juntos. Wan no dudó en decirle que "no se duerma, que sino la iba a perder", e incluso tiró un palito y dijo que "tengo un amigo que le pasó lo mismo y me perdió". ¿En alusión a Icardi?

El sincericidio de Wanda Nara: "Las mujeres de ahora están en cualquiera"

Luego, Nara siguió con su consultorio amoroso y le contó al oyente: "Estuve hace poco en el país y me doy cuenta que las minas están todas en otra." Y agregó: "Nadie quiere familia, nadie quiere hijos...Las minas están en cualquiera literal", sentenció.

Así mismo, Wanda Nara exclamó que "No saben ni de qué sexo son, la gente". "Vos que encontrás una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas", sentenció para cerrar el tema.

El usuario de TikTok, EZE Tv, compartió el extracto del video en el que Nara hizo estas declaraciones y no tardaron en llegar los cuestionamientos de otros internautas sobre sus dichos. Incluso hubo algunos que apuntaron de lleno contra la empresaria.

Mauro Icardi se despachó contra Wanda Nara en un vivo de instagram

De la vereda de enfrente, Mauro Icardi salió a aclarar cuál es la situación con su mujer, con quien ya han iniciado los trámites del divorcio. Sin embargo aseguró que esto es una crisis que no entiende por qué se ha generado.

“Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana pasado estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví y empezó con el mismo discurso de que nos separamos, todo estaba más que bien”, dijo Mauro Icardi.

Y agregó: “Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”. Luego, Icardi siguió: “Cuando yo expliqué que jugábamos con la prensa, a ella le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo nada. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y cómo me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”, sentenció el futbolista.

Así mismo, se refirió a la supuesta separación que anunció su mujer: “De un día para el otro le salió a poner un comunicado en Instagram (sobre la separación). Hay prensa de por medio, obviamente. Nunca dije que sea todo mentira o todo verdad. Nos reímos de los inventos. Estábamos viendo con mi familia que dicen que mi suegra está con mi papá, es una cosa ridícula. No podemos salir a aclarar todo”, agregó.

Mauro Icardi se refirió a su affaire con la China Suárez

Entre otros temas, Mauro Icardi hizo un pequeño comentario sobre su romance con la China Suárez, del que según él, se arrepintió.

“Me arrepiento de una cosa -en referencia a su affaire con la China Suárez-, todo el mundo ya lo sabe y sobre todo Wanda. Es lo único de lo que me arrepiento. (...) Todo el mundo ya sabe qué pasó y qué no. Después hubo un perdón”, declaró Mauro.

Por último, contó con resignación que es lo que está habiendo Wanda Nara en Argentina y manifestó cierto malestar. "Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, concluyó.