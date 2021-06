La Academia: el explosivo cruce en el grupo de WhatsApp que generó polémica

Los grupos de WhatsApp son moneda corriente en todo el mundo. El de las "mamis del Jardín", el del trabajo, el de amigos... Los hay de todos formas y colores, y cuando hay famosos en el medio se vuelven mucho más jugosos; como el grupo que reúne a los participantes de La Academia que, en las últimas horas, está dando de que hablar por las encendidas conversaciones que allí se manejan.

Las protagonistas de la última interna que se desató en el chat fueron Lourdes Sánchez y Mar Tarrés, luego de que la humorista dijera en vivo que la producción no le había preparado la máscara para imitar a Thalía. Como el puntaje del jurado fue uno de los mejores de la noche, la bailarina, y esposa del Chato Prada, escribió: "Quejarse da sus frutos"; a lo que la cordobesa contestó: “Ensayar y estar mil horas para esto, haber dejado mi familia, mis amigos, mi casa y toda mi vida en Córdoba y dejar de lado mi trabajo a diario para poder ensayar más, todos los días da sus frutos, Lourdes”.

Mar Tarrés una de las primeras en cruzarse en el famoso grupo de WhatsApp.

La pelea no quedó ahí, Lourdes, arremetió con un: "Lo sé perfectamente, hace 12 años estoy lejos de mi familia", y Mar estalló de furia. “Es obvio que nunca voy a bailar ni ser como vos, pero dentro de mis limitaciones trato de dar lo mejor”, escribió. La pelea siguió escalando, y la esposa del Chato fulminó a Tarrés y le dijo que no entendía lo que significaba estar en Showmatch y agregó: "Relajate, Mar. Acá el que se enoja, pierde. Si no te pudieron hacer la máscara habrán tenido sus motivos, pero de ahí a matarlos no da".

Lourdes Sánchez, picante en el chat de La Academia.

En medio de la polémica, Flor Vigna confesó que planea alejarse de WhatsApp por la intensidad que se maneja en el grupo. "Hablan mucho, somos millones. Entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo, pero viste que te cansa estar todo el tiempo. Me cansan los grupos porque me quedo medio afuera, cuando lo veo hay como 300 mensajes”, dijo el LAM.

Lourdes vs. Mar: guerra en la pista con sus imitaciones

Mientras Mar Tarrés ya salió al ruedo y sorprendió al jurado con su Thalía, todavía se espera el turno de Lourdes Sánchez quien, junto al Chato Prada, imitarán a Los Pimpinela.

Si bien poco se sabe de la presentación de la pareja, se espera que sea un mash-up con los mejores temas de Joaquín y Lucía Galán al que no le faltará humor por parte del productor de Showmatch: La Academia.

En la primera ronda ambas terminaron con puntajes bajos, ahora habrá que esperar la presentación del matrimonio para saber quien ganará esta pulseada en la pista.

Por 6779