“El Marginal”, “The Sinner” y más: los estrenos que Netflix tiene para enero de 2022

Ozark, The Sinner, y After Life: más allá de mi mujer, El Marginal, la reversión de la ficción argentina Rebelde Way, y el reality sobre la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, son algunas de las apuestas de Netflix para este nuevo año que comienza.

A continuación te detallamos las nuevas temporadas que se vienen, las series que terminan y las que comienzan a dar sus primeros pasos en la plataforma de streaming.

Rebelde (disponible desde el 5 de enero):

Es lo nuevo que llegará en enero a Netflix. Se trata de una serie juvenil que está basada en la popular ficción argentina creada por Cris Morena, Rebelde Way. Es una producción mexicana dirigida por Santiago Limón, que como en la original está ambientada en el famoso Elite Way School.

“Mientras EWS se prepara para una nueva generación de estudiantes, el amor y la amistad florecen mientras una sociedad misteriosa amenaza con destruir sus esperanzas musicales”, reza la sinopsis de la serie que estará protagonizada por Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente, y Giovanna Grigio.



After life (Tercera temporada):

Llega la tercera temporada de la serie creada y protagonizada por Ricky Gervais que relata la vida de un hombre que lidia con el dolor luego de perder a su esposa. De forma ácida e irreverente, esta serie logró meterse en el corazón de los usuarios al relatar una historia sencilla pero cargada de peso gracias al impecable guión producido por Gervais.

La historia nos presenta a Tony, un hombre devastado que está decidido a acabar con su vida ya que no puede lidiar con la pérdida de su esposa. En el transcurso de las dos primeras temporadas, lo vemos batallando contra sí mismo mientras comienza a interesarse por las personas que lo rodean, quienes buscan a toda costa sacarlo de su profunda depresión.

La última temporada estará disponible desde el 14 de enero.



Archivo 81 (Primera temporada):

Contratado para restaurar una colección de cintas, un archivista convierte la obra e investigación de una cineasta en el objeto de un peligroso culto en esta serie de terror basada en en el podcast homónimo de Marc Sollinger y Daniel Powell

Con James Wan como productor, y dirigida por Rebecca Thomas (Stranger Things) llegará a la plataforma el 14 de enero.



El Marginal (Cuarta temporada):

En esta cuarta temporada, la trama se posiciona después del incendio de San Onofre donde veremos que los destinos de Pastor (Juan Minujín), Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado), vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo.

El reencuentro entre Pastor y Diosito revivirá fuertes sentimientos para ambos. A esta confrontación se suma César (Abel Ayala), quien fue trasladado allí, y lidera el grupo que representa a la Sub21. Desde afuera, Sergio Antín (Gerardo Romano) operará para adueñarse del poder de la cárcel, enfrentando al director actual.

Por su parte, Emma Molinari (Martina Gusmán) trabajará para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga. Estará disponible desde el 19 de enero.



Ozark (Cuarta temporada, Parte I):

Es otra de las series que llegará a su fin en este 2022. La cuarta temporada estará dividida en dos partes. En la primera parte que se verá este mes a partir del 21 de enero, veremos cómo la familia Byrde buscará liberarse del cartel, aunque esto pueda significar “la ruina para ellos”.

El público se volverá a reencontrar con los protagonistas Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz y Skyler Gaertner en la serie policial favorita por los fans.



The Sinner: Percy (Cuarta temporada):

Llega la cuarta y última temporada de este policial que nos encantó a todos protagonizada por Bill Pullman. En esta nueva entrega, la trama se centrará en el caso de Percy Muldoon (Alicia Kremelberg), una joven nacida en Deer Island, que se ve involucrada en una tragedia.

Allí veremos cómo el detective Harry Ambrose, que había decidido retirarse en la temporada anterior, decide involucrarse de lleno en un nuevo caso que lo remontará al pasado.



Soy Georgina:

Se trata de una serie en donde se seguirá la vida de Georgina Rodríguez: modelo, madre, influencer, empresaria, bailarina y pareja de Cristiano Ronaldo.