"Entrelazados" volvió a Disney Plus con su segunda temporada y las expectativas están muy altas entre los fans de esta producción original que puede verse en Latinoamérica y el mundo. Con Caro Domenech, Elena Roger y Clara Alonso volviendo a interpretar sus roles, la serie estará cargada de nuevas revelaciones, pero también mucha música.

Después de las intrigas con las que terminó la primera entrega, los nuevos episodios de "Entrelazados" encuentran a Marco viajando en el tiempo al año 2021 gracias al brazalete que en la primera parte había llevado a Allegra a 1994, año en que lo conoció.

Fascinado por ese nuevo mundo que se abre ante sus ojos, buscará quedarse en ese tiempo con Allegra. Mientras tanto, las Sharp reciben una oferta imposible de rechazar para llevar la obra "Años Luz" a otro nivel, algo que no será fácil de lograr, ya que se pondrán en juego varias revelaciones del pasado que quedaron sin resolver desde aquel incendio en 1994.

Previo a su estreno en Disney Plus, CARAS habló con Caro Domenech, Elena Roger y Clara Alonso, las actrices que le dan vida a Allegra, Cocó y Caterina, respectivamente. En una distendida charla, las artistas hablaron sobre cómo fue filmar esta segunda entrega y cómo fueron cambiando sus personajes en esta nueva historia.

-¿Cómo fue grabar esta segunda temporada teniendo en cuenta que ya no contaban con las limitaciones de la pandemia?

Caro Domenech: -Para mí, obviamente que la primera la disfruté muchísimo, pero fue algo mucho más tranquilo. En esta oportunidad fue mucho más disfrutable también el poder compartir más cara a cara literalmente las escenas y también el poder estar con los compañeros tranquilos sin tener una mascarilla o una pantalla que te tapaba la cara, sin tanta distancia, había más abrazos, más cariños, esas cosas que también para mí son muy muy importantes en el set. Se pudo disfrutar mucho más desde un lado más sentimental y más de tacto, que para mí personalmente es muy muy importante. Porque en su momento ensayábamos las escenas con una mascarilla y la pantalla y tal vez eso de conexión, de sentirte cerca verdaderamente de la otra persona nos costaba un poco más. Estuvo bueno igual vivir las dos experiencias.

-Claro porque en la serie está esta cuestión de la conexión...

Elena Roger: -Yo creo que se lograba de todas maneras, en la primera temporada creo que estuvo muy bien grabado. Lo que creo es que no estaba esa tensión de no sé cómo dice Caro, de no poder acercarse, no poder abrazarse, no poder conocer mejor a tus compañeros por la charla...Fuimos héroes al hacer Entrelazados 1 y lo logramos... Ni se nota que estábamos en pandemia. Pero en la segunda temporada estábamos mucho más relajados... No había una tensión continua en el trabajo de las maquilladoras, no había tensión, entonces estábamos ya posibilitados en poner toda la energía en enfocarnos en lo que teníamos que relatar.

-¿Qué traerá la nueva temporada de "Entrelazados"?

Clara Alonso: -Creo que todos en esta segunda temporada estábamos con las dudas o con la ilusión de poder imaginar qué iba a escribir el equipo de dramaturgos que hay detrás del proyecto. Todos opinábamos, inclusive pensábamos ideas de cosas que se nos ocurrían y creo que superó ampliamente las expectativas de lo que podíamos imaginar.

Es una serie muy coral, si bien hay personajes que son principales o historias más importantes de alguna manera, como por ejemplo el vínculo de la Sharp, todo lo que desprende, creo que hay un montón de personajes que se van armando y van apareciendo y cada uno atraviesa cosas bastante profundas que hace que todo se vuelva más único y que cada personaje no esté relleno, sino que también traiga algo para aportar de conflicto y de realidad a esta historia. Que si bien es una historia juvenil, tiene un peso y unas bases que son bastante universales y como para toda la familia.

"Entrelazados superó las expectativas"

"Entrelazados" tiene una enorme producción de fondo y su valía destaca en que es una serie producida en la Argentina, con nuestros modismos y formas de expresarnos y que está destinada a un variado grupo de televidentes, ya que además de ser una producción juvenil, abarca temas globales.

"Leer el guión me pareció estupendo, pero cuando la vi superó mis expectativas. El ritmo, de las canciones, de cómo está editado y eso es lo que me gustaba. Como que está súper distinto al texto, a lo que cuando lees, puede ser al revés, puedes leer un guión fantástico y después encontrarte con algo que no te gusta, esto para mí fue superior, me gustó mucho, muchísimo", dijo Elena Rogar emocionada.

En este sentido, Caro Domenech amplió: Fue superior, fue muy interesante volver a leer a Allegra, ver cómo ella encaraba también toda esta segunda temporada porque me acuerdo que cuando terminó la primera había mucha gente que estaba como que no se encontraba tanto con ella por el hecho de que primero estuvo con Marco después tuvo un encuentro amoroso con Félix entonces como que la gente estaba como... Qué onda y me parece que estuvo buenísimo poder tener la oportunidad de que Allegra explique qué es lo que le pasa esta segunda temporada con tanta sinceridad, tan abierta", destaco.

Los nuevos episodios de la serie cuentan con el regreso de José Giménez Zapiola “El Purre” (“Marco”), Kevsho (“Félix”), Rodrigo Pedreira (“Franco”), Benjamín Amadeo (“Diego” en 2021), Lucila Gandolfo (“Lucía”), Berenice Gandullo (“Bárbara” en 2021), Manuela Menéndez (“Caterina” en 1994) y Manuel Ramos (“Diego” en 1994), con la participación especial de Favio Posca (“Mike”).