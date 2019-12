Explosiva declaración de Alejandra Maglietti sobre Jonás Gutierrez

Tras cinco años juntos y haber cancelado su boda, Jonás Gutierrez y Alejandra Maglietti le pusieron fin a su amor en medio de rumores de infidelidad, en abril de este año. Si bien una vez separados decidieron "tirarse flores" de manera pública, lo cierto es que por primera vez, la modelo abrió su corazón y le tiró un palito a su ex.

Invitada a LAM, sorprendió al asegurar que todavía no había llegado a su vida, un hombre que pueda considerar bueno al 100%."¿Ni siquiera Jonás?", insistieron desde el panel. "Quedé muy decepcionada de Jonás... cuando va pasando el tiempo, lo mirás y te das cuenta que esa persona no es tal como lo veías. Me pasa eso", dijo de forma contundente la blonda.

Fue entonces que Ángel de Brito le preguntó sobre los rumores de que habían existido terceros en discordia. Maglietti, lo negó: "No, para nada. Pero el último tiempo fue realmente muy difícil. Él tuvo una lesión, pasó mucho tiempo sin jugar y fue complicado. De verdad, los meses finales costaron mucho".