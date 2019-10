Gritos y furia en el Bailando: Pachano y Polino se pelearon fuera de cámara

En cámara se vio un fuerte ida y vuelta entre Marcelo Polino y Aníbal Pachano que terminó en una discusión fuera de cámara de la que Ángel de Brito dio detalles. Cómo espectador de lujo, vio en primera persona lo que pasó en camarines una vez que las cámaras de apagaron.

"Polino no es coherente con lo que se está viendo en la pista", comenzó Aníbal en el vivo del Bailando. "Limitate a dar tu voto y dejá que los demás hagan lo que quieran", contestó el periodista."Yo digo lo que quiero, papá", siguió el coreógrafo. "No hablés de mí, querido", disparó Polino. "La reina soy yo, no te preocupes", sentenció el hombre de la galera.

Esta mañana en LAM, luego de que se televisaran imágenes de un Pachano bastante ofuscado, Ángel De Brito contó la verdad sobre qué fue lo que pasó fuera del show. "El escándalo de ayer fue total. No sé por qué tanta calentura. Pachano terminó haciéndole fuck you a nuestra cámara. Yo no sentí que Polino haya sido agresivo", comenzó.

"Subieron a los camarines y Aníbal empezó a increpar a Polino en un pasillo, no de la mejor manera. Empezó a subir el tono y a los gritos le reclamó las cosas que le había dicho a Sofía", continuó el periodista. Y agregó: "Al principio, Polino pensó que era una broma".

"Lo que lo enojó fue que llamó estúpida a la coreografía de Sofía y Aníbal pensó que se lo estaba diciendo a la hija", reflexionó la panelista, Mariana Brey.

"Todos estaban sorprendidos por los gritos y el escándalo", finalizó De Brito.