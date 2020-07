Horacio Cabak sufrió un accidente doméstico por el que tuvo que ser internado

Horacio Cabak sufrió un severo accidente doméstico que lo dejó internado. Según relató el conductor en Polémica en el bar, vivió momentos de absoluta angustia por este incidente.

El ex modelo confesó que por una crema facial debió ser internado durante horas. “Yo me duché, me puse una crema en la cara que uso habitualmente y sin querer me rocé el borde de los ojos. A la media hora, mi mujer me dice: ‘Hoy fuiste a la cama solar... Te fuiste a tomar sol’. Los ojos se me empezaron a poner cada vez más colorados. Hasta que se me empezaron a inflamar. Me lavé con agua fría, pero no había caso. Y en un momento, se me cerraron. Los ojos estaban prendidos fuego del lado de adentro y los párpados absolutamente inflamados", relató sobre esta fea experiencia.

“No puedo ver, buscame un corticoide”, le pidió a su esposa quien lo acompañó a la guardia donde se quedó internado hasta que un especialista logró darle su diagnóstico. "Ahora están bien, un poco irritados", agregó.