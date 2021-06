La crítica de Nicole Neumann a Pampita tras su cruce con Charlotte Caniggia: “Yo tengo códigos”

Nicole Neumann se metió de lleno en la feroz pelea entre Carolina Pampita Ardohain y Charlotte Caniggia en la gala del lunes de La Academia. La modelo se puso del lado de la mediática y se distancio de la postura de su archienemiga.

“Lo que te puedo decir es que yo tengo códigos. Si invito a alguien a mi programa y me pide algo en especial, y lo puedo cumplir, después en el aire no te la voy a dar por atrás. ¿Se entiende?”, dijo en clara alusión a la situación que ella misma vivió cuando participó de Pampita Online. “Hay distintos tipos de programas, y distinto tipo de personas. Justo en este caso, yo tampoco pasé la mejor experiencia. Sin embargo, cuando ella vino a mi programa yo la recibí con la mejor onda, tratando de no preguntar nada que la pudiera incomodar cuando tenía mil quinientas (preguntas) para hacer”, agregó.

Nicole se pusó del lado de Charlotte y le pegó a Pampita: "Yo tengo códigos".

Nicole se sumó así a los reclamos público de Yanina Latorre y Susana Roccasalvo, que hablaron de incomodidad y desplantes por parte la producción de Pampita. El episodio que recordó la modelo data de 2017, cuando ambas trabajaban en el mismo canal, que las hizo cruzarse para que se entrevisten entre ellas en sus respectivos ciclos. Nicole siempre le reclamo a Pampita el poco tacto que tuvo para con ella cuando en su programa se la había cuidado en todo momento.

¿Qué paso entre Pampita y Charlotte Caniggia?

Charlotte Caniggia mantuvo un picante cruce con Pampita en el lunes de La Academia donde la participante imitó a Amy Winehouse.

Todo empezó cuando la hermana de Alex Caniggia se quedó disconforme con la anterior devolución del jurado.

"Estabas enojada", le preguntó Marcelo Tinelli antes de su performance. "Sí podrían haber sido un poco más amables conmigo. No es que me caigan mal no me gustó como me lo dijeron. Sobrador", tiró la mediática. "No me acuerdo de nada, pasó desapercibido", tiró Pampita con ironía.