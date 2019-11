La foto viral que confirma el regreso de "Casados con hijos"

View this post on Instagram

Con mucha emoción les cuento que la familia Argento llega al teatro!!! Sí, CASADOS CON HIJOS llega al Gran Rex. Entradas a la venta a partir del 1 de diciembre en el teatro y en @ticketekar ! #CasadosConHijos @flor_de_p @guillermofrancella1 @luisanalopilato @lopymanok @yankelevichg @axelkuschevatzk @diegolalarcon @g_campanini