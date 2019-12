La historia de la mujer que lucha contra el cáncer y se casará con un vestido de famosa diseñadora

A sus 29 años Rocío se enteró que tenía cáncer de ovarios. Contra todo pronóstico, ahora se ve preparando su boda junto a su pareja, Lucas, con quien después de siete años de amor decidieron dar el siguiente paso. "Contra viento y marea, nos casamos" anunciaron a sus más queridos en la invitación. Y como toda mujer sueña con este especial día, no podía faltar el broche de oro para la flamante novia: podrá lucir su vestido diseñado por Paz Cornú.

"Hace tres años me diagnosticaron cáncer de ovarios. Me operaron y no tengo la posibilidad de ser madre, pero con mi futuro marido no descartamos adoptar el día de mañana", cuenta Rocío esperanzada y agrega: "Fue por una negligencia de mi ginecóloga. Hice tratamientos y me tuvieron que vaciar. Una vez que terminé todo, me tuvieron que volver a operar porque se me formó metástasis. En total me sometí a 35 quimioterápias. La pasé muy mal", asegura quien celebrará su flamante boda en la Lucila del Mar el próximo 31 de Diciembre.

"Ahora los controles me salieron bien. Nada me frena para esta ceremonia, mi casamiento. Una vez que se termine todo este momento maravilloso y vuelva de la luna de miel pienso retomar mi lucha", dice Rocío.

Y sostiene: "Hago yoga, meditación y sigo una dieta vegana", cuenta sobre las otras alternativas a las que se apega para continuar con su "pelea" contra el cáncer. "Creo que la sanación va por ahí, también hago reiki".

Por último, la flamante novia da detalles sobre cómo fue la decisión de casarse y su sueño de que Cornú le realice el diseño: "Hacía seis años que esperaba que Lucas me proponga matrimonio. El día que me lo pidió, yo supe que Paz era la indicada para hacerme el vestido. Porque ese día me quiero sentir la mujer más diosa", contó sobre Paz Cornú, quien está próxima a abrir su local este verano en Manantiales, Punta del Este.

"Sabía que este momento iba a llegar. Por más que en mayo me dijeron que el tratamiento no estaba funcionando, yo sabía que iba a llegar viva a Diciembre y que me iba a casar con el vestido que siempre soñé. Todavía no lo puedo creer", finaliza muy feliz por poder sellar su amor con el hombre de su vida.