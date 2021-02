Martín Baclini reveló por qué no terminó el colegio: lo hará este año

Martín Baclini reveló que no terminó el colegio y, según expresó, este será el año en que finalmente lo hará. El empresario contó que salió a trabajar desde muy chico y por esa razón tuvo que dejar sus estudios.

“Para mí el 2020 fue un año de desafío muy grande. Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce. Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle", dijo el galán en diálogo con Radio Mitre.

Luego, la expareja de Cinthia Fernández detalló: "Empecé a trabajar con 12 años. Uno como empresario tiene la responsabilidad de la gente y cumplir con todos el 100 por 100. Para mí que esté funcionando, es un premio".

El desafío de Martín Baclini para este 2021

Martín Baclini confesó que le quedaron algunas materias para terminar el colegio y dijo que las terminará este año. Además, comenzó a estudiar ingles y piensa seguir teatro.

"Nunca conté esto del colegio. No es un ejemplo no estudiar y que te vaya bien. El estudio es la teoría, no alcanza con estudiar, no te hace empresario eso", explicó el empresario en diálogo con el medio radial.

Así, Baclini argumentó: "El 14 de enero empecé a estudiar inglés. Y tengo el objetivo de terminar el colegio. Me quedaron materias como computación, gimnasia y matemáticas creo. Un desastre. Era muy vago y no iba. También pienso estudiar teatro en febrero".