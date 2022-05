Michel Brown y Margarita Muñoz, la historia de amor que traspasa la serie Pálpito

A estas alturas no quedan dudas de que Pálpito es un verdadero éxito. No por nada ha sido lo más visto en Netflix y tendencia en las redes sociales. Para agregarle más condimento a la cuestión, la historia entre Simón y Valeria traspasa la pantalla ya que en la vida real los actores Michel Brown y Margarita Muñoz son marido y mujer.

Desde hace ya nueve años que el argentino y la colombiana decidieron dar el "sí quiero" en el altar. En total hace 17 años que están juntos.

Además de ser pareja en el set del éxito de Netflix, son marido y mujer hace ya 9 años.

Margarita y Michel cruzaron miradas en una fiesta cuando ella tenía 17 años y él 28. Pese a que en ese entonces no fue más que eso, Michel dice que la primera vez que la vio fue como “un flechazo tremendo” aunque no pasaba por su mente estabilizarse.



¿Cómo se conocieron Michel Brown y Margarita Muñoz?

“Tuvimos un flechazo tremendo, pero no pasó demasiado, pero sí hubo como un coqueteo inmenso. Después pasaron como 3 años y nos volvimos a ver, pero cada uno estaba en pareja. Nos dejamos de ver hasta que nos reencontramos después de 7 años. Pero sí, fue un flechazo esa primera vez”, contó en alguna oportunidad Michel Brown a la revista Vea.

Michel Brown y Margarita Muñoz en plena acción en Pálpito (Netflix)

Para el actor, conocido por interpretar a Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, no estaba en los planes formar una familia ni casarse, sin embargo y según sus propias palabras se deja “sorprender por las cosas que van llegando y la vida me trajo a Marga”.

Michel Brown y Margarita Muñoz.

La actriz por su parte contó: “Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía churro, guapo, sino que me entendía mucho con él hablando y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y tal vez no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso”.

¿Cuándo se casó Michel Brown con Margarita Muñoz?

La pareja se casó el 23 de febrero de 2013 en Cartagena de Indias. "Llevo casi diez años con Marga y somos muy felices. Tengo una gran compañera de vida, es un ser humano precioso", confesó el actor en diálogo con la publicación 'Bla Bla BLU'.

Michel Brown y Margarita Muñoz se casaron en 2013 en Cartagena de Indias.

“Somos muy amigos y nos disfrutamos mucho de estar juntos y nada, lo que se ve, que es poquito, es verdad, porque tampoco mostramos mucho de nuestras vidas, pero sí me gusta adularla y mostrar el pedazo de mujer que tengo, me siento muy orgulloso”, confesó Brown en otra oportunidad.

Michel Brown y Margarita Muñoz grabando su boda en Pálpito. (Netflix)

Mientras que Michel hace unos días celebró sus once años de novios con dos fotos en los que aparecen posando vestidos de negro y la vez que expresó que llevan ese tiempo ensayando su protagonismo en Pálpito. “11 años ensayando para estos personajes que nos tocó, sería el colmo que sean poco creíbles!!!”, escribió.