Mirtha Legrand rompió la veda electoral y Susana Giménez cantó el voto

Mirtha Legrand (92) y Susana Giménez (75) infringieron las normas nacionales correspondientes a las elecciones presidenciales. La conductora de los almuerzos fue denunciada cinco veces por romper la veda electoral durante la emisión de su programa de los sábados por la noche y, la diva de los teléfonos confirmó que votó por Mauricio Macri (60).

En el caso de la abuela de Juana Viale (37), todo comenzó cuando le preguntó a uno de sus invitados si Cambiemos podía revertir la situación de las PASO. Luego se dio cuenta de que se estaba saltando una de las reglas electorales y, desde la producción le dijeron que no se podía hablar del tema, inmediatamente cambió de asunto.

Por otro lado, la presentadora del programa emitido los domingos a la noche por Telefe fue a votar al rededor de las cuatro de la tarde al Instituto Superior Eccleston. Allí contestó algunas preguntas de los cronistas y fanáticos y admitió que sigue defendiendo a Macri ya que a Alberto Fernández no lo conoce.

Hoy, tanto en Argentina como en el mundo, fueron a votar muchas más personas que en las PASO.



En este último rato, convencé a tus familiares, amigos y vecinos que aún no fueron.



*Hagamos de esta la elección con mayor participación de la historia.*#SiSePuede — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) October 27, 2019

"Vino mucha gente que está en geriátricos que no votaban hace muchísimo. Ya está, no corté boleta, todo adentro. A Alberto no lo conozco, sigo defendiendo a Macri. Que sea lo que Dios quiera", expresó la rubia antes subir al auto y retirarse.