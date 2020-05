Morena Rial se cruzó con una cosmetóloga por la polémica de las maquinitas

Morena Rial se metió en la polémica por las maquinitas y se cruzó mediante redes sociales con una cosmetóloga. La hija de Jorge Rial avaló el uso de este tratamiento de belleza.

."¡Los productos son excelentes. A mí me quitó hasta estrías, es mi experiencia, ¡repito!", expresó en sus redes y generó la reacción de una profesional sobre la efectividad de su uso.

"Las estrías no desaparecen, es mentira. El tejido se rompe, como cosmetóloga te digo que solo cambia el aspecto, pero siempre están... Dejen de vender humo”, retrucó la mujer y More salió al cruce. "La mía se me fue, ¿dónde la busco?", disparó con ironía.

Cabe destacar que NuSkin, la empresa difusora de estas maquinitas, fue imputada por "brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta".

El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo actuó de oficio tras verificar que la firma realizaba anuncios que inducían al engaño y la confusión, acción que incurre en la violación a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.