Murió Sofía Sarkany a los 31 años y a una semana de haber sido mamá

A una semana de ser mamá, murió Sofía Sarkany a sus 31 años en una clínica de la Florida, en Estados Unidos. La joven diseñadora e hija de Ricky Sarkany luchaba contra un cáncer de útero. Falleció luego de que el pasado lunes 22 se convirtiera en madre de Félix, junto a su pareja, Tomás Allende, con quién había recurrido al método de subrogación de vientre.

Según trascendió, la joven heredera del zapatero más reconocido de la Argentina, murió rodeada del amor de sus familiares en el día de hoy y a una semana de haber podido conocer a su hijo. Antes de entrar a terapia intensiva, les dijo a sus padres tres palabras que definen su vida: “Fui muy feliz”. Esa fue su despedida.

Sofía Sarkany junto a su papá, Ricky Sarkany, con quien compartía su pasión por el diseño.

Ricky y Graciela Sarkany, sus hermanas, Josefina, Clara y Violeta, y su novio, Tomás Allende, tuvieron que despedirse de Sofía Sarkany luego de una fuerte lucha contra el cáncer. Días antes del deceso, desde las redes sociales, incitaron a que se iniciara una cadena de oración para la pronta recuperación de la joven, a la que se sumaron varias figuras reconocidas del medio.

Sofía Sarkany, la diseñadora de 31 años, había sido madre hace una semana por el método de vientre subrogado.

China Suárez, que hace unos meses, para su cumpleaños, la describió como su “ratón favorito, la que no tiene un ápice de maldad, la que siempre está, la que vive colgada de las nubes y me hace doler la panza de la risa…”, fue una de las tantas figuras que pidió por la salud de su amiga Sofía Sarkany.

Felix, el hijo de Sofía Sarkany que nació el pasado lunes 22 de marzo.

Sofía Sarkany había congelado óvulos y, junto a su pareja por más de tres años, Tomás, decidieron ser padres por subrogación de vientre cuando se enteraron de su enfermedad. Sin embargo, no esperaban entonces este desenlace. Intentó, hasta el final, sorprenderse cada día, y deja, sin proponérselo, un mensaje que la trasciende: “Me encanta una frase de Mandela que dice: ‘No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’. Creo que de eso se trata, de no vivir en referencia externa, sino en autorreferencia; de reinventarnos, de re ilusionarnos, de seguir creando, ¡de ahí es de donde viene la verdadera gratificación y donde se genera la verdadera energía vital! Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso. Creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella nuestra mayor obra de arte”.

El 3 de diciembre, cuando celebró su cumpleaños 31 rodeada de su familia y amigos más queridos, la hija de Sarkany dijo antes de soplar las velitas: “La vida me dio más de lo que me sacó”.

¡Hasta siempre!

El pedido desesperado de la china Suárez

"Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad", manifestó China Suárez en alusión a la pronta recuperación de Sofía. Y además, la actriz puso: "Sacar belleza de este caos es virtud", en alusión a la canción "Deja Vu" de Gustavo Cerati.

China Suárez fue una de las que encaró el pedido por la salud de Sofía Sarkany.

Previo, y con la llegada de Félix, la actriz había escrito: “Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo Sofía. Felix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor. Felicitaciones”.

