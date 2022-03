Netflix anuncia todos los títulos nacionales que se vienen para este año

Netflix inauguró su oficina en la Argentina e hizo los anuncios sobre las nuevas producciones locales que llegarán a la plataforma este año.

Con Seba Wainraich visitando el nuevo lugar, se hizo una recorrida las historias hechas en Argentina, desde series esperadas como la segunda temporada de Casi feliz y el inicio de producción de la nueva serie División Palermo, de Santiago Korovsky como director, productor y protagonista.

También se estrenarán este año películas como Granizo, La Ira de Dios y Pipa.

En el encuentro, Korovsky confirma la puesta en marcha de la nueva serie División Palermo y anticipa parte de su elenco, entre ellos Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal y Carolina “Charo” López. Se trata de una Guardia Urbana inclusiva, ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, que descubrirá algo que no debía y se enfrentará con unos extraños narcos.

Por su parte, Wainraich se prepara para el debut de la segunda temporada de Casi feliz que se estrena el próximo 13 de abril en todo el mundo, en Netflix.

Oscars 2022: cuáles son las películas nominadas que están en Netflix

Este domingo 27 de marzo se realizará la 94° entrega de los Oscar 2022 y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes la lista completa de películas nominadas.

Entre los filmes con más posibilidades, se encuentra The Power of the Dog, que tiene 12 nominaciones y se cataloga como la más reconocida en esta nueva edición de los Oscar 2022.

Pero entre las opciones del abanico cinematográfico, existen varios filmes que aparecen en Netflix para poder ver antes de la esperada gala de Hollywood como Don't Look Up, que fue una de las más esperadas de 2021 y tiene un elenco inigualable que integran Meryl Streep, Leo Di Caprio y Jennifer Lawrence. Esta cinta también se incluye en la terna de Mejor Película.

Además de estos títulos reconocidos, también se incluyen en Netflix , tick, tick... BOOM!, The Lost Daughter, The Mitchells vs. the Machine, Robin Robin, Audible, Lead Me Home, Three Songs for Benazir, The Hand of God, y Madres Paralelas.