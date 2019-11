Qué dijo Nicole Neumann sobre el casamiento de Pampita

Históricamente, Nicole Neumann y Pampita estuvieron paradas en veredas diferentes. La enemistad de las top no es novedad e incluso la blonda aprovechó que el casamiento de la jurado del Bailando estaba en "cadena nacional" para opinar sin filtro al respecto.

Neumann dudó de la velocidad con la que se planeó el casamiento, criticó la difusión del video con la cinematográfica proposición de Roberto García Moritán e incluso estuvo totalmente en contra del menú elegido para la fiesta. Sin embargo, una vez finalizado el evento, sorprendieron los dichos de la modelo sobre la celebración que se realizó en el Palacio Sans Souci.

"Fue todo divino. Ella fue una novia soñada, el vestido estaba divino. Ella estaba soñada, feliz y punto", confesó Nicole a 'LAM'. "¿Si me haría un vestido así? Sí... bueno, no el mismo pero me encantó", dijo la panelista de Nosotros a la mañana.

¡Haya paz!