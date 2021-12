Revelan que Wanda Nara hizo un pacto económico con Mauro Icardi tras el escándalo con La China Suárez

Mucho se dijo sobre Wanda Nara y Mauro Icardi. Una de las últimas teorías sobre el presente de la pareja asegura que en realidad estarían separados, pero que decidieron no hacerlo público. El arribo de la blonda a Buenos Aires incrementó los rumores y ahora el periodista Juan Etchegoyen contó una picante versión sobre el jugador del PSG y la mediática representante que avalaría la supuesta ruptura secreta.



En este contexto, Etchegoyen develó en "Mitre Live" el supuesto pacto financiero que la hermana de Zaira Nara acordó con el futbolista del PSG: según el periodista, la pareja llegó a este acuerdo para no anunciar oficialmente su ruptura y mantenerla en las sombras.



“Todo esto se resume a lo siguiente. Ellos tendrían que hacer este tipo de cosas para mantener la llama prendida del negocio mediático. No se olviden que fue Wanda Nara la que salió a ventilar desde el primer momento todo lo que pasaba en su vida”, sostuvo Juan Etchegoyen.



Ya gregó: “Acá hay un contrato ficticio que tiene que ver con el interés de la gente por esta relación. Un contrato que no existe pero que atrae mucho dinero. Cada seguidor que se suma a la cuenta de ellos es dinero y lo están llevando a cabo hace semanas”.

Por último dijo: “Ellos habrían decidido separarse pero de puertas para adentro y en las redes como vieron van y vienen”.

¿Será real el pacto entre Mauro Icardi y Wanda?