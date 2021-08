Mau y Ricky terminantes con dos participantes de su equipo: \"No nos motiva trabajar con gente que no está dispuesta\"

La noche de martes en "La Voz Argentina" estuvo marcada por la polémica. La batalla entre Jessica y Esperanza no superó las expectativas de Ricky y Mau Montaner, y las participantes terminaron enfrentadas por un reclamo de parte de una de ella.

“La verdad yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad y voy a ser honesta, fue muy duro trabajar juntas. Honestamente, hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar”, se excusó Jessica, visiblemente molesta por la mala devolución de los coaches a su performance.

Sorprendida, Esperanza se defendió del ataque. "Yo la verdad soy muy alérgica y estuve sin voz. Le dije de practicarla a distancia, pero ella me dijo que prefería no hablar conmigo”, reveló.

Antes de dar su veredicto y sin poder creer el cruce generado entre las participantes, Mau y Ricky fueron terminantes con las participantes. “De ahora en más, para la persona que se quede, espero que sea un ejemplo de superación. Las amo, pero nos fuimos al caraj… porque estuvo fuera de tono y no pegamos ni en la armonía. Y me parte el corazón porque esta es nuestra batalla estrella”, dijeron, antes de salvar a Esperanza.

“Los cuatro dimos vuelta la silla para las dos. Estaban en la cima de los que se puede estar en este programa, es lo máximo que les puso haber pasado. Si hubiesen cantando así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, concluyeron, en una noche dura en la que Ricardo Montaner robó a Jessica y le dio una segunda oportunidad.

Ricardo Montaner, filoso contra los que definen a su familia como una "secta"

Ricardo Montaner habló sin vueltas sobre las críticas que recibe su familia durante la batalla entre Jacinta Sandoval, amiga de Stefi Roitman y otra de las participantes señaladas de "acomodo", y Victoria May en "La Voz Argentina".

“Tú tienes la fuerza del cantar y tienes todo este look de artista con los tatuajes, el maquillaje, tu forma de vestir; que yo con eso me relaciono mucho también. El cuerpo material como que me aburre y probablemente por eso me pinto las uñas, me pinto los ojos, me rayo todo, me pinto el pelo. Y a veces mis papás no lo entienden y me preguntan por qué me quiero hacer más tatuajes y es que, literalmente, me gusta”, le dijo Ricky a la participante; a lo que su padre respondió: “Cuando te los quieras quitar va a ser el lío”.

“Él se ríe, pero tiene como tres o cuatro tatuajes también”, le retrucó el joven, a lo que Ricardo Montaner contestó sin vueltas y dejó un mensaje para quienes critican a su familia. “Tengo dos. Tengo uno aquí en la muñeca, igual al que tenemos todos. El otro día escuché en la tele que nos habíamos tatuado todos porque estamos como marcados porque somos una secta”, aseguró con humor y dejando entrever su malestar ante esos comentarios.

Tras el ida y vuelta entre padre e hijo, Ricardo escogió a Jacinta para que continuara su camino por "La Voz Argentina".