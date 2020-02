Roberto García Moritán podría ir al Bailando 2020 con Pampita

Si bien por el momento parecería ser que Pampita no dio el visto bueno, Pablo “Chato” Prada sueña con convencer a la top para que su marido, Roberto García Moritán sea parte del Bailando en 2020. De hecho, el productor no lo descartaría y tiene Fe de que esto finalmente se concrete.

“No sé si es un sueño imposible que esté el marido de Pampita”, comenzó diciendo El Chato en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad y agregó: “Estaría buenísimo. Yo creo que se tienen que animar, yo creo que Pampita tiene que animarse y dejarlo, si él quiere, por supuesto. ¡Pampita es tremenda!”.

Asimismo, Prada reveló que esperan convocar a 27 figuras para esta versión 2020. Sobre Oriana Sabatini, negó la versión que señalaba que habría pedido 20 mil euros: “Es una mentira, yo estuve con Oriana”. Sobre Mica Viciconte, aseguró que “no va a bailar con Cubero, pero si Mica baila, Cubero va a estar en el piso”.

También habló sobre los rumores de sumar a Juanita Tinelli: “Eso tampoco sabemos de dónde salió. Es algo que trascendió en un medio y no fue nuestro. No está en los planes del Bailando. Obviamente, Juanita nos encantaría, pero no lo hemos hablado con Marcelo”.

Por otro lado, Prada contó que desde la producción están conversando Telma Fardin y con Mariana Genesio. Respecto a Claudio Paul Caniggia, lo descartó, pero reveló que “estamos muy cerca de Charlotte nuevamente”.

El marido de Lourdes Sánchez manifestó sus ganas de tener en el ciclo a Albert Baró: “Nos encantaría, pero todavía no lo hemos llamado” y además, sostuvo que Juana Repetto “es una posiblidad”.