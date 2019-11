¡Soltero codiciado! Martín Baclini tiene planes que no incluyen a Cinthia Fernández

Martín Baclini confirmó que con Cinthia Fernández ya no hay retorno. Incluso, en diálogo con Ángel de Brito, confesó que ya tiene planes para este verano, que no incluyen a su ex.

"La verdad que no hablamos pero sabemos que vamos a tener tiempo para charlar. Ahora nos juntamos a almorzar, sé que nos debemos una charla fuera de lo laboral", sostuvo el empresario rosarino quien luego reconoció: "Tuvimos una charla pero era imposible, hablar y ensayar después".

Fue entonces que el conductor quiso saber si Baclini estaba abierto a una nueva relación: "No tengo idea, no sé, porque en la última relación estuve 8 meses solo, sin nada. Pero de verdad".

De todas formas, Baclini contó que ya tiene planeadas vacaciones en Punta del Este y Mar del Plata. En primer lugar, pasará las fiestas en la costa esteña y luego se dirigirá a la costa atlántica junto a Federico Bal, quien pasará allá todo el verano por la temporada teatral.

"Sí, vamos a ir con Fede a Mar del Plata. Me invitó unos días y voy a ir claramente. Me llevo muy bien con él", expresó el rosarino. "¡Qué quilombo esos dos con una casa sola!", acotó Yanina Latorre, muy divertida.