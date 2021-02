Tefi Russo mostró una foto íntima del Pollo Álvarez en medio de los rumores de separación

Pasaron varios días desde que "el Pollo" Álvarez y su esposa, la cocinera Tefi Russo están bajo la mirada de todos ya que se ven involucrados en rumores de separación. Pero el conductor de "Nosotros a la Mañana" dijo que sigue junto a ella a pesar de estar atravesando un mal momento. Y para ratificar que aún están juntos, ella subió una foto íntima de él a sus historias de Instagram.

En medio de los rumores de separación Tefi subió una foto de el Pollo Álvarez durmiendo en la cama matrimonial y escribió: "Ya no sabemos si salir o hacer cama (Bueno cama), escribió la cocinera en la foto y así comenzó a despejar las dudas de si siguen juntos o no.



La cuenta de Instagram @Chusmeteando1 fue la primera en descubrir la publicación y escribió: “Tefi mostrando que duermen juntos”, sobre la foto que la protagonista había subido. Hace muy poco Álvarez habló con Intrusos en el espectáculo y decía lo siguiente: “Lo cierto es que siempre, no hay pareja que conozca que no tenga crisis, momentos de llevarse mal y otros de llevarse bien. Pero eso no es una separación. Es simplemente un mal momento que con amor, tiempo y paciencia se resuelve. Si no, las parejas durarían dos días. No conozco parejas que no discutan. Me parece que se trata de eso. Siempre que se vaya por el buen camino, con amor, se sale adelante. Como es este el caso”.

Aseguran que hay un tercero en discordia entre el Pollo Álvarez y Tefi Russo

El Pollo Alvarez y Tefi Russo atraviesan una profunda crisis a poco más de un año de su casamiento y, según revelaron en Intrusos, habría un tercero en discordia entre la pareja. En una primera instancia se habló de un mal momento entre el conductor de televisión y la cocinera debido a los efectos de la cuarentena, producto de la pandemia por el Coronavirus.

"Lo cierto es que hay una persona que se llama Federico Rodas que fue novio de Tefi Russo hace algunos años, periodista deportivo. El estuvo cerca de ella, la estuvo aconsejando, acompañando", expresó Adrián Pallares.

Luego, el conductor del ciclo de América continuó: "Es un exnovio, alguien que la conoce mucho. Hay mucha gente que dice que ella no la pasó del todo bien y él estuvo cerca poniéndole el hombro".

"Y otros dicen, la verdad que este muchacho no contribuyó mucho para que la pareja se reconciliara", agregó el periodista respecto a la situación de la experta en cocina.