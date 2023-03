"The Crown": salen a la luz las primeras imágenes del príncipe William y Kate Middleton en la serie

La sexta temporada de "The Crown" llegará este año a Netflix y mientras crece la ansiedad por los hechos que relatará la nueva entrega, salieron a la luz las primeras imágenes de los Príncipes de Gales, cuando se conocieron en sus días de universidad.

El príncipe William y Kate Middleton se vieron por primera vez en la Universidad de St. Andrew's, es por eso que las fotos que trascendieron de la serie muestran a Ed McVey y Meg Bellamy, los actores que representan a los Príncipes de Gales, en la sexta temporada de la serie que podría ser la última.

Además, también trascendieron imágenes del actor que da vida al príncipe William en sus días universitarios en Escocia, pasando por el lugar y saliendo de un pub de la zona.

La sexta temporada de "The Crown" promete despedirse por todo lo alto relatando la historia de amor de William y Kate, pero también haciendo hincapié en a muerte de Diana en París.

Críticas a "The Crown" por la representación gráfica de la muerte de Lady Di

Meses atrás trascendió que Algunos integrantes del cast de "The Crown" revelaron que no estaban de acuerdo en la manera que los directivos quieren graficar el accidente. Según actores, de quienes no se revelaron nombres, algunos compañeros estaban incómodos por el exceso innecesario de sangre en las escenas que transcurren en el puente del accidente y el hospital.

Asimismo, parece que los directores quieren mostrar una escena donde el féretro de Lady Di se encuentre abierto y ella a la vista, hecho que jamás sucedió en realidad. Parte del elenco afirmó que los diálogos son insensibles y que ni Harry de Sussex, ni el William príncipe de Gales deberían ver la escena. Mucho menos el pueblo británico.

