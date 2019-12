Tommy Mottola escribió un sentido mensaje a su exmujer Mariah Carey y así reaccionó Thalía

No se puede pensar en la navidad sin asociarla directamente al mundialmente famoso hit “All I want for Christmas is You”, de Mariah Carey. A 25 años del lanzamiento de esta canción, Tommy Mottola le escribió un afectuoso mensaje lleno de amor y cariño a quien fue su esposa, para felicitarla por el éxito que sigue generando después de tantos años. La reacción de Thalía no tardó en llegar.

"Felicidades de parte de Santa. ¡Después de 25 años “All I want for Christmas is You” está en el número 1! Te dije que no te convertirías en Connie Francis (HOHOHO)”, escribió el productor junto a algunos fragmentos del clip. “Estoy feliz y emocionado por ti”.

EL chiste de Mottola hace referencia a que por aquel entonces Mariah no estaba muy convencida de grabar esta canción. “¿Qué pretendes, convertirme en Connie Francis?”, le dijo entonces la diva refiriéndose al famoso cantante y su álbum navideño. "Siempre tan bromista, ¡me estoy riendo a carcajadas, gracias!”, respondió Carey a las palabras de su ex.

Thalía no se quedó atrás y salió a comentar, ¿qué hizo? Dejó un montón de emoticonos de aplausos y celebración.

¡Re buena onda!