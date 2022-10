Tras estar con el corazón roto, Dua Lipa asegura que ahora es más egoísta: "Pienso en mí"

A principios de este año, Dua Lipa le ponía fin a su larga relación con Anwar Hadid y desde ese entonces no se le ha conocido otra pareja oficial. Si bien hay rumores que emparentan a la cantante con algunas figuras reconocidas, lo cierto es que hasta el momento se proclama "soltera". Incluso en una reciente entrevista con The Mirror, aseguró que disfruta de su estado civil actual y que se toma las cosas de manera diferente.

Es que la joven dice que "invierte en sí misma", ya que ha decidido cambiar el enfoque de su vida para ser "bastante egoísta".

“Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Ha sido genial estar solo y pensar solo en mí mismo y ser bastante egoísta, algo que nunca tuve la oportunidad de hacer", dijo Dua Lipa en la charla.

Dua Lipa.

Así mismo, aseguró que ha reemplazado las citas por rutinas de cuidado personal: “El yoga es lo mejor. Me ha cambiado la vida por completo, sin duda." Y agregó: "Tener esa hora para ti misma para no pensar en nada y solo concentrarte en tu cuerpo...Lo hago todos los días y me encanta", concluyó.

Dua Lipa.

Cabe recordar que la reconocida cantante estuvo en pareja con el modelo Anwar Hadid durante los últimos dos años. Los chicos le pusieron punto final a la relación a principios de 2022 y en ese entonces se decía que la artista estaba "con el corazón roto".

En medio de los rumores de amorío entre Dua Lipa y Trevor Noah, la cantante disfruta de su soltería

En el pasado, la joven cantante ha tenido relaciones con algunas reconocidas figuras, entre ellos el chef Isaac Carew y el punk rocker estadounidense, Paul Klein.

Dua Lipa y Anwar Hadid.

Su más reciente conquista había sido la de Anwar Hadid, hermano de las modelos Bella y Gigi. Pero desde que rompieron, parece que Dua Lipa le ha encontrado el gustito a estar sin compromiso.

Incluso, recientemente la catautora fue vinculada al presentador de televisión estadounidense Trevor Noah, pero con estas declaraciones en cuanto a su estado civil de forma tácita niega que estén saliendo. Aunque nunca se sabe...