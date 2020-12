Yanina Latorre y el picante comentario sobre Morena Rial como actriz: "Eso termina…"

Este verano será sumamente especial para Morena Rial ya que debutará como actriz, en los escenarios cordobeses, con la obra “La Mentirita”, protagonizada por Freddy Villarreal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruno y René Bertrand.

Luego de que se diera a conocer la noticia, Yanina Latorre fue la que lanzó un picante comentario sobre Morena Rial. “More actriz ¡La amo!. Amo los vivos que hace, todo el glam, todo. A mí me cae muy bien la More”, comenzó la panelista en el ciclo de Marcelo Polino, Polino Auténtico.



Pero, cuando Polino destacó que Morena Rial estaría acompañada por Rodrigo Noya, Yanina disparó picante: “¡Eso termina mal! Rodrigo es como un depredador.Algo va a pasar. Lo de More genial, ya vas a ver como va a cortar tickets”.

¿Se cumplirá la profecía de Yanina?

El look de Morena Rial para la marquesina de su nueva obra teatral

Días atrás, Morena Rial se tomó las fotos que estarán en la marquesina del Teatro del Lago, donde se llevará adelante la puesta teatral, y sorprendió con su look.



Lejos de los vestidos extra cortos y escotados, More eligió un estilo "hippie chic" con un vestido estampado en tonos claros, con el cabellos suelto y platinado y un make up muy sutil con labios rojos.



Así se la vio en las historias que compartió Laura Bruni, su compañera, en donde se la vio posando con ella e Iliana.

Nace una estrella

La faceta artística de Morena Rial no comienza con esta obra, sino que la joven ya había incursionado en la música y también en un breve paso por la televisión en el Bailando por un sueño, sin embargo, esta propuesta laboral la llenó de felicidad. Tanto es así que desde hace unas semanas, la hija de Jorge Rial se instaló en Córdoba junto a su hijo Francesco.



En medio de toda la emoción que está viviendo por este estreno, More compartió algunas de sus sensaciones. A través de una publicación en las redes, la joven definió: "Soñarás despierta, ¡perderás el miedo!", exclamó dejando muy en claro que está lista para este desafío.