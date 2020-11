VERANO 2021 | Estos son los looks que estarán de moda según las famosas

Durante la cuarentena, muchas mujeres esperaban con ansias la reapertura de las peluquerías. Y por supuesto, las famosas no se perdieron esa oportunidad. De esta manera, cada una comenzó a marcar las tendencias que se impondrán a lo largo del verano de 2021. Con su estilo, las actrices e influencers sorprendieron con nuevas formas, cortes y cambios rotundos que, sin lugar a dudas, inspirarán a más argentinas.

Una de las primeras celebridades en mostrar su rotundo cambio de imagen fue Carla Peterson, quien a través de sus redes sociales mostró el corte que eligió y que será uno de los más elegidos para los próximos meses. ¿Por cuál se inclinó? Por un clásico que volvió con todo: el corte Bob Carré, que se impondrá durante el 2021 y que cosecha elogios en cada uno de los comentarios de sus fotos.



Por supuesto, Carla sabe que el Bob está de moda y lo lleva de manera excelente. Después de meses de cuarentena, la actriz se animó al pelo más corto y así se sumó a la tendencia que ya estrenó la artista internacional Camila Cabello. Según los especialistas, la ventaja de este corte es que tiene variantes para todos los estilos, como el Long Bob y el Micro Bob. A Peterson le queda divino y es una gran elección para más mujeres.

Por otro lado, otra de las famosas que renovó su imagen fue Barbie Pucheta. Pero lo de ella no se notó en el corte sino en el color y eligió el rubio, que será el furor durante el próximo verano. La hija de Nazarena Vélez fue a su estilista y le pidió un retoque en su cabello para realzar el color. Sin dudas, le quedó perfecto y marcó una de los tips que se impondrán en la temporada.



Mientras tanto, otra rubia que fascinó a todos con su nuevo look fue Sol Pérez. Después de años con el pelo largo y de una cuarentena que la encontró en su nuevo rol de conductora de noticiero en Canal 26, Sol optó por un nuevo corte, más corto que realza sus ojos. En tanto, Titi Cleris, conocida como Kahle Make Up, una maquilladora reconocida en las redes, que realizó vivos con Lizardo Ponce, entre otros; optó por cambiar su melena roja por un total blonde.





Pero de todas ellas la que más sorprendió fue Malena Narvay. Durante la cuarentena, la actriz probó una pequeña variación cuando se tiño de amarillo un mechón. Pero, apenas se habilitaron las peluquerías, Male fue por un cambio absoluto. No sólo se cortó el pelo, sino que le añadió mechones claros que sirven para realzar mucho más su look. En las redes sociales, recibió miles de elogios. Uno de ellos fue de Oriana Sabatini, quienes, a pesar de haber salido con Julián Serrano, formaron un buen vínculo.





El punto en común de todas las famosas no fue solamente que fueron en busca de un cambio de look. Además, ellas decidieron volver a las peluquerías y comprobaron que el protocolo de seguridad e higiene es muy eficaz. El distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas y alcohol en gel, y los turnos previos por hora son las diferentes herramientas que se aplican en los salones. La nueva normalidad llegó a las peluquerías y las argentinas pueden sentirse seguras y disfrutar de sus nuevos looks.