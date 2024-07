Carla Vigo es la hija de la hermana de Letizia Ortiz, Erika Ortiz, que falleció hace unos años. En este último tiempo, la sobrina de la reina, fue muy discreta y no habló en público sobre su familia.

Carla siempre se escapa al momento de opinar sobre su tía o sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero esta vez sorprendió y opinó sobre las noticias que envuelven, actualmente, a la heredera al trono.

Carla Vigo sobre la princesa Leonor

La princesa Leonor recibió, en la Academia General Militar, el nombramiento como dama alférez cadete del Ejército de Tierra. Esto ocurrió en la ceremonia de finalización de su primer año de formación militar. Carla Vigo opinó sobre este acto y dijo que se siente "muy orgullosa de ella".

La princesa Leonor junto a sus padres en la ceremonia de la finalización de su primer año de formación militar

La sobrina de Letizia Ortiz celebró también que su prima realizará su primer viaje oficial sola. El próximo 12 de julio, Leonor viajará a Lisboa y sobre esto Carla dijo que "No sabía que se va a Portugal, me he enterado por Instagram y he dicho 'pues muy bien, ole por ella', y que le entreguen lo que tengan que entregar".

Carla Vigo opinó sobre su prima, la princesa Leonor

Luego Carla admitió que la posición de la princesa Leonor no es fácil y declaró que "no me gustaría nada estar en su piel, la verdad, porque como persona joven que soy, pues, estar en su piel se me haría difícil". Además alagó mucho a su prima, Leonor, y con mucho orgullo, dijo que "Va a ser una gran reina".

Carla Vigo sobre la idea de escribir su autobiografía

Carla Vigo aseguró que está pensando en la idea de escribir sobre su vida. Ya que, a pesar de ser joven, pasó por experiencias complicadas. Tal como el suicidio de su madre o cómo afectó en su familia que Letizia sea la reina de España, serían cosas interesantes de saber como las vivió ella.

A pesar de hablar muy bien sobre su tía, Letizia Ortiz, y su prima, la princesa Leonor, Carla reconoce que publicar su autobiografía podría abrir un mundo desconocido de su familia. La sobrina de la reina estaría insinuando que guarda secretos que sería un escándalo que se sepan y perjudicarían a la Corona si salen a la luz.

"Si lo he pensado, pero yo creo que como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso", comentó Carla Vigo y agregó "No sé como se lo tomaría mi familia, sería un poco raro. No sé si hacerlo la verdad, pero sí que me lo he planteado. Creo que mi familia se enfadaría bastante si escribo mis memorias...".

Está mas que claro que su testimonio no pasaría desapercibido en la opinión pública. Además ayudaría a conocer mejor los momentos de la historia de los Ortiz - Rocasolano que nunca salieron a la luz.

C.S.