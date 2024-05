Letizia Ortiz es desenmascarada por periodistas que aseguran que ella escribió los informes falsos que suponen ser del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para limpiar su imagen.

Estos informes tienen como propósito investigar la vida de una persona en particular para ver si cometió algún delito, entre otras cosas.

Letizia Ortiz

Maica Vasco, a través de su canal de YouTube, habla sobre cómo le habría llegado un supuesto informe que parecía hecho por el CNI sobre la entonces princesa de Asturias.

Maica menciona a Isidre Cunill, autor del libro “Letizia Ortiz, una republicana en la corte del rey Juan Carlos I”, quien no tiene dudas de que Juan Carlos I y Sofía pidieron un informe al CNI luego de que se anunciara el compromiso entre Felipe VI y Letizia Ortiz, pero cree que el que recibió de forma anónima él era una falsificación.

Felipe VI y Letizia Ortiz en su casamiento

“Ellos encargaron un informe al CNI, pero no era este que acabó en manos de Cunill. En este caso era un falso informe que le llegó de manera anónima que, aunque no se afirma, se da a entender que podría haber sido la reina Letizia, que iba mandando, a periodistas, falsos informes del CNI donde ella no se describe como perfecta y se pone algún que otro fallo”

Qué decían los informes sobre Letizia Ortiz

Algunos de estos fallos que se relatan en el informe sobre la reina son la detención por posesión de hachís, un aborto en México que es justificado por temas de salud y su romance con Alonso Guerrero, quien fue su primer esposo que conoció cuando era su profesor.

Según Maica, Letizia Ortiz quería evitar que no se la investigase a fondo ya que este informe contendría toda la información importante.

L.V