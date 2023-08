El próximo 21 de agosto, Telefe estrenará "Got Talent Argentina", con la conducción de Lizy Tagliani, Será un show de talentos que es reconocido mundialmente, en donde estarán grandes figuras en el jurado como Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul, talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo, y Flor Peña.

De esta manera, artistas se presentarán en el programa para poder ganarse un lugar muy importante en el certamen.

Como dijimos, Lizy será la encargada de presentar a los concursantes que podrán o no ser elegidos para ser parte. Es por eso, que desde CARAS te traemos algunos datos que no conocías de la popular comediante y conductora.

5 datos que no sabías de Lizy Tagliani

Descubrió que tenía una hermana en Chaco: En 2019, previo a dar una nota con "Intrusos", Lizy habló por primera vez con su media hermana. La actriz contó muy emocionada el impactante momento y parte de su vida privada, que pasó sin saber que tenía una familiar que no conocía.

"Ahora me pasó algo muy lindo. Mi mamá (Celestina Gallardo) se vino de Chaco para acá a Buenos Aires cuando yo era bebé. Yo siempre fui una mariquita muy chusma y cuando jugaba con los autitos, la escuchaba que les contaba a las vecinas sus historias, como que mi papá había tenido una hija. Yo no le pregunté nunca nada, no la quería lastimar... Después mi mamá termina muriendo de cáncer, sin contarme nada y tratando de hacerme feliz...", relató Tagliani.

"Yo nací el 12 de septiembre del ‘70 y ella el 19 de septiembre del ‘70. Nació con una semana de diferencia conmigo. No sé si mi papá tenía dos familias porque mi mamá era una mujer muy despierta, no es que la podías engañar. Pero en el medio algo pasó, si es que es (mi hermana). Todo el cuento me une a ella", confesó.

Nació en Chaco, pero se crió en Adrogué y aún mantiene su casa de la infancia: "No pienso desprenderme de ella por nada del mundo. Es la historia de mi vida y de mi mamá. De hecho también regreso a mi primer barrio, que fue el San Miguel, en Burzaco, un barrio muy humilde donde todavía viven mis tías. Me encanta ir, cada vez que voy recuerdo cada esquina, cada juego, cada persona de mi infancia", dijo en una charla con La Nación hace algunos años atrás.

Lleva el apellido del hombre para el que su mamá trabajaba: Lizzy Tagliani habló sobre su dura infancia y los sacrificios que hizo su mamá para protegerla. Así, la actriz contó que gracias a las amistades que hizo su madre, lleva el apellido del hombre para el que ella trabajaba y que decidió ayudarlas. "Nos fuimos a la casa donde ella trabajaba como mucama, la de José Rojas, el señor que luego me reconoció y me dio su apellido. Él era un señor muy grande, solo, y entre los dos convinieron hacer como una sociedad, del tipo 'Vos me cuidás y yo, cuando me muera, te dejo la casa para que luego vivas con tu hijo'. Entonces yo tenía ocho o nueve años", relató en la misma entrevista para La Nación.

"Mi mamá primero estuvo en pareja con Rubén Agüero, después con quien me reconoció, José Rojas; y por último con Jorge Tagliani, al cual le uso el apellido", agregó.

En 2021 comenzó a cursar abogacía: la humorista optó por comenzar una carrera convencional que comenzó a cursar de forma virtual en plena pandemia. “No tengo apuro y me gusta aprender más allá de la nota. No sabía que me gustaba la abogacía. Siempre me gustó la sociología”, comentó tiempo atrás.

Su lema de vida es el que le marcó su mamá: "Sólo se hacen las cosas que uno quiere y se las hace con amor".

VO