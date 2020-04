El insólito regalo de cumpleaños que pidió Agustina Kämpfer

Cumplir años en plena pandemia y aislamiento social quizás no es del todo satisfactorio aunque siempre es un acontecimiento feliz y más si quien si cumple está acompañada por su familia. Ahora a la hora de conseguir regalos puede que sea algo complicado. Hoy, Agustina Kämpfer cumplió 39 años y la panelista en "Nosotros a la mañana" por El Trece, se mostró, a pesar de estar alejada de su madre y su hermana, muy feliz de pasar el día junto a su hijo, Juan y su novio, Carlos Gianella.

Mientras hablaba del tema, obviamente llegó la pregunta: ¿qué le regaló su novio? y ella respondió: "Es lamentable. Yo había pedido una cosa antes de la pandemia, pero vimos que no la podríamos conseguir porque no se puede ir a comprar. Entonces pedí a una casa de electrodomésticos que tiene delivery", comenzó relatando y enseguida entre risas contó que recibió...

"Ay, es paupérrimo lo que pedí... No lo quiero ni nombrar. Pedí una máquina nueva para depilarme. Fue lo único que se me ocurrió. La que tengo no me saca nada porque está muy vieja, es como una caricia", dijo la mamá de Juan.