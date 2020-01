Las vacaciones de Agustina Kämpfer junto a su hijo y su pareja

Empezó el año en las imponentes Cataratas del Iguazú y antes de incorporarse al panel de “Nosotros a la Mañana” Agustina Kämpfer (38) hizo un viaje relámpago a Mar del Plata donde, casi sin darse cuenta, pasó la mayor parte del tiempo arriba de una tabla de surf. “Vinimos por dos días y me gustó tanto mi primera clase que quise repetir. Hoy fuimos mar adentro y como el día estaba nublado no tenía miedo de partirle la frente con la tabla a nadie. (risas) Me encanta el agua, he tomado clases de aquayoga hace un tiempo y creo mucho en la astrología. Como tengo muy poco agua en mi carta astral, siempre que estoy en lugares donde hay agua me siento bien porque tengo eso que me falta”, aseguró la periodista y mamá de Juan (de 2, el bebé que decidió tener con su amigo Agustín Badaracco) quien durante la nota con CARAS permaneció al cuidado de su pareja desde hace dos años Carlos Gianella (47). “Ellos tienen una relación que me trasciende por completo, manejan sus propios códigos entre hombres y Juan a Carlos lo llama “Cali”. Construimos una familia que me sorprendió. Carlos también es papá de dos y con su experiencia, me ayudó muchísimo en la construcción de mi maternidad”, agregó la comunicadora mientras puso a secar el traje de neoprene. Enamorada como el primer día de su pareja, exasesor de prensa de Daniel Scioli y nadador profesional, al que conoció en los pasillos de América cuando Juan tenía apenas un mes y medio, admite que en un comienzo “no sabíamos si esto iba a ser una familia o un affaire nada más” y que la felicidad del pequeño — “un bebé sano, creativo, brillante y súper estimulado” — es absoluta prioridad. Tal como la relación que mantiene con su papá, que vive en México y trasciende las distancias geográficas. “Se comunican por video llamadas y en Febrero viene a verlo. Juan toma todo con mucha naturalidad como nosotros se lo transmitimos. Su cuadro de familia está conformado así y es muy feliz con la abundancia de amor que tiene”, concluyó Kämpfer con el plan de escapar de la ciudad los fines de semana de enero mientras planea sus vacaciones oficiales.

