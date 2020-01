El polémico tuit de Alexander Caniggia dirigido a Alberto Fernández y a Cristina

Polémico, algo excedido en su pedido, Alex Caniggia, el mellizo de Charlotte Caniggia e hijo de "el Pajaro" y Mariana Nannis amaneció cerca del mediodía y sin estar ajeno a la noticia más impactante por estos días, la propagación del coronavirus que se originió en China, le hizo un particular pedido mediante su cuenta de Twitter al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En su mensaje hace una introducción de su persona y pide:"Señor presidente, no deje entrar a los chinos a nuestro país. Me preocupo por el pueblo y mi gente. Saludos" y firma como "El Emperador", como se hace llamar. El tuit tuvo más de 450 me gusta y más de 670 comentarios. El Coronavirus ya ocasionó la muerte de 170 personas y según las últimas informaciones hay cerca de 1800 casos nuevos.

Aquí el curioso y llamativo tuit...

Señor presidente aca EL MAS PIJUDO 🍆 no deje entrar a chinos a nuestro pais, Me preocupo por el pueblo y mi gente saludos. @alferdez @CFKArgentina — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) January 29, 2020