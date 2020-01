Agustina Cherri relató cómo le robó a su amiga, Marcela Kloosterboer

"Separadas" es sin duda la gran apuesta de El Trece y uno de las ficciones más convocantes de la pantalla argentina. Allí conviven varias de las actrices más destacadas de nuestro país y desde noviembre que graban juntas. El destino quiso que dos amigas, Agustina Cherri, reciente madre de Alba junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y Marcela Kloosterboer, mamá del pequeño Otto de unos 8 meses, compartan esta nuevo aventura en la televisión. Ahora lo que nunca sabría "Marce" es que su amiga le "saquearía su camarín", según palabras de Cherri.

El asunto fue que Agustina estaba con su beba en plena grabación y ¡se quedó sin pañales! según le contó a la revista Paparazzi y allí relató su accionar "delictivo": "Me quedé sin pañales y fui a robarle al camarín de Marcela, y fue un placer. ¡Fue un saqueo! Fue gracioso porque a Alba le quedaba un poco grande el de Otto, que ya tiene 8 meses y su talle es gigantón", contó.

"No saben lo que era mi hija de dos meses con el pañal de Otto... Pasan esas cosas de complicidad y de confianza de decir: abro el camarín y no le tengo que pedir permiso a nadie. Hice un saqueo de camarín, de óleo calcáreo y me fui", dijo, divertida.