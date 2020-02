Toda la intimidad del cumpleaños de Andrea Estevez junto a su hijita

Por primera vez después de mucho tiempo, rompió su cábala y celebró su cumpleaños en Buenos Aires. Es que los compromisos laborales no le permitieron a Andrea Estevez festejar sus 42 en una playa como le gusta hacerlo. Pero la rodearon sus incondicionales y grandes amores: su hija Hannah (1 año y 8 meses), sus padres Adriana y Alfredo, y sus entrañables amigos de siempre.

“Siento que tengo mucho que festejar; una hija hermosa, una familia y amigos con lazos muy fuertes y un presente laboral que me encuentra haciendo lo que me gusta, televisión. Ya que aparte de la conducción de “Clebrity Cars” y “Distendidos” me propusieron hacer “Involucrados”, por América, así que por primera vez celebré en Buenos Aires junto a mis seres amados”, cuenta Andrea.

Para soplar las velitas de la gran torta, recibió la ayuda de todos. “Fue una noche maravillosa. Me llenaron de obsequios, me mimaron y me encontré pensando lo afortunada que soy. Mi mejor regalo es mi hija y el otro fue que logré una autorización del juez para poder viajar con ella a Uruguay. Mi lucha es la de muchas mamás y tiene que ver con hacer valer los derechos de los menores”, contó refiriéndose a los trámites que aún la unen al padre de su hija que vive en Miami.

“Desde hace mucho vengo trabajando para agilizar los trámites de alimentos, luchando para que se puedan cambiar algunas leyes. Mi abogada, Ana Rosenfeld, trabaja junto al juez para que así sea. Y mi hija, me llena de fuerzas para continuar”, concluyó la cumpleañera.

