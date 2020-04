La reacción de Andrea Estévez cuando se enteró que su ex se casó con otra

Después del calvario que vivió con su ex, Juan Manuel García, Andrea Estévez enfrentó un nuevo disgusto. La morocha se enteró en vivo que el empresario se habría casado con otra mujer, apenas ella lo dejó en Miami.

"El 18 de agosto del 2018 Andrea regresó a la Argentina porque le quedaban pocos días del permiso de visa turística que ella tenía, como le pasaba a Juan Manuel García también, el papá de Hannah. El 24 de agosto, seis días más tarde, Juan Manuel se casó con una argentina. Esperó a que Andrea se fuera y se casó en Miami", contó Carlos Monti en Confrontados y aseguró que esta decisión fue para que García obtuviera la residencia en Estados Unidos.

Luego, Estévez se refirió a esta noticia y contó que, en ese entonces, su ex había prometido llegar al país para vivir junto a ella y la hija que tienen en común, Hannah. "La forma en la que yo me despido de él es acordando que en un par de días él venía a la Argentina, a instalarnos a Hannah y a mi. Pero era un papá que volvía para estar con su hija y volvía a la relación. De hecho, yo tengo contacto con él hasta noviembre de 2018, en donde él me manda fotos, videos, diciendo que está viviendo en la casa de sus tíos", contó la morocha en Confrontados.