Andrea Estévez y su hija Hannah: "Nunca pensé que se podía amar tanto"

Cuando la cuarentena irrumpió en su vida sin previo aviso, Andrea Estévez (42) sintió que tenía que hacerse “de fierro” para soportar el momento. El duelo por la reciente pérdida de su padre, Alfredo, el “mejor amigo” que le dio la vida, era de por sí una carga difícil de sobrellevar para la actriz, que debió afrontar el confinamiento refugiada en su casa de Nordelta junto con su madre, Adriana, y su hija de dos años, Hannah. Los tres se retroalimentaron afectivamente dentro de un dúplex con jardincito que les garantizó al menos un acceso directo de sol y un espacio donde la pequeña, muy inquieta de por sí, pudiese jugar con su tobogán y su auto eléctrico. Acostumbrada a lidiar con situaciones complejas, como la “desaparición” hace un año y medio de su ex pareja y padre de la niña, Juan Manuel García, Andrea encontró en su heredera un sostén anímico y emocional que todo lo puede: “A veces me la paso dándole picos hasta que me diga ‘basta’, estoy totalmente enamorada de ella. Es mi sol, yo siempre quise ser mamá y Hannah vino para marcarme el camino. Nunca pensé que se podía amar tanto, es una chica muy cariñosa y afectiva, los abrazos y besos de ella cuando vuelvo a casa son lo mejor que me puede pasar”, se confesó frente a CARAS durante una producción de fotos en la que Hannah se vistió como Blancanieves: “En muchos comentarios de Instagram me dicen que se parece a Blancanieves, debe ser por que es morocha, blanquita y tiene la boca rojita”, aseguró.

Ocupada durante la semana en conducir con Matías Alé (42) y Guillermo Toledo el ciclo radial “Qué Día es Hoy” por Instagram Live, Estévez profundizó con la pandemia muchas acciones en las redes sociales relacionadas con marcas de estética. Dice que pronto volverá a la TV conduciendo un ciclo humorístico junto a “un dúo masculino muy conocido”, y rescata dos cosas muy positivas de la cuarentena: que no se pierde “ni un sólo segundo” del crecimiento de su hija y que trabaja “cinco veces más que antes”.

Convencida de que todo en la vida “se reacomoda”, delegó todas las cuestiones legales con su ex pareja en la abogada Ana Rosenfeld: “De mi ex no tengo contacto desde que me vine de los Estados Unidos. El no está cumpliendo lo que estipuló la Justicia en cuanto a cuota de alimentos, y cuando un padre no se hace responsable se delega la responsabilidad en los abuelos paternos. Hannah no conoce su existencia, ya que la última vez que lo vio tenía apenas tres meses. Yo me dedico a educarla con los mejores valores y con todo el amor que le pueda brindar, y cuando sea una mujer decidirá lo que ella considere con respecto a su papá”, explicó.

Agradecimientos: @filomena_props_newborn;

@la_bufandera_fieltro_props.

Fotos: Gabriela Ojeda (@gabrielaojedafotografa).