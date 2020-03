Andrés Nara bancó el enojo de Maxi López tras el regreso de Wanda a Italia

La polémica estalló esta mañana, durante el mediodía europeo cuando Maxi López se enfureció por completo con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos, Valentino, Costantino y Benedicto, debido a que ella abandonó París para regresar a Milán, en Italia, uno de los países más afectados y con mayor número de muertes por el Coronavirus. Y tras fuertes declaraciones, Andrés Nara, padre de la empresaria y modelo lo respaldó.

En una nota en la web de Radio Mitre, Andrés aseguró: “No sé cómo están, ni dónde están. Yo le hubiese dicho a Wanda que no se mueva. Desconozco la situación y no quisiera aumentar la grieta que ya tenemos. No hablé con Maxi López después de su enojo. Sé que está molesto. Es entendible. Quizás sabe cosas que yo no sé” y siguió...

“Yo sé los chicos están perfectamente bien. Sé que toma todos los recaudos y cuidados que corresponden ante la situación que se está viviendo en Europa. En este tipo de casos trato de ser lo más lógico posible y lo más objetivo que pueda. El domicilio de ella es en Milán. Ella estaba en París porque su pareja trabaja ahí. Considero que ha tomado todos los recaudos. Pueden hacerlo económicamente. Imagino que todo fue con extrema seguridad".

Y finalizó otra vez hablando del malestar de Maxi quien expresó en sus redes sociales su enojo: “Entiendo el malestar de Maxi, pero sé que ellos están en una grieta. Si me hubiese preguntado le hubiera dicho que no viaje a Italia. La situación en Europa es peor y todo es distinto. A la cuarentena le ponen restricciones diferentes. No sé como son las reglas de juego sobre está situación”.

Antes de que Nara hablara Maxi había escrito en una de sus historia de Instagram y en su cuenta de Twitter: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial donde a todo el mundo se le pide no salir de su casa, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importarte ningún tipo de consecuencia. Me indigna que no tomes conciencia y expongas a nuestros hijos".

Una pelea más y van...