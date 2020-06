Andrés Nara, dividido entre la alegría y la tristeza por sus hijas, Zaira y Wanda

Desde hace un tiempo Andrés Nara se encuentra algo alejado de las hijas que tuvo con su exesposa, Nora, Wanda y Zaira Nara, pero en esta oportunidad hubo un acercamiento por parte de la conductora y modelo quien le dedicó unas tiernas palabras mediante un posteo de Instagram en el que se lo ve a el joven y con bigotes junto a sus herederas.

"A nadie le gusta que nos pongan un día para festejar el amor, pero de alguna forma que haya un día impuesto nos obliga a pensar en esa persona. Feliz día papá! Feliz día a todos los papás... Nadie dijo que iba a ser fácil no!? Pero que lindo es aprender de nuestros padres, abuelos y aún más de nuestros hijos", escribió Zai y la publicación recibió un like de Wanda, con quien Andrés no se habla desde hace tiempo.

En diálogo con CARAS Digital contó que la publicación de su hija menor lo emocionó pero que le duele la situación que atraviesa con Wanda: "El posteo de Zaira fue el mejor regalo que me podía haber hecho en el Día del Padre, fue muy emocionante verlo, le estoy muy agradecido. Ella siempre fue la más demostrativa de las dos. Y si bien es cierto que Wanda le dio like al igual que Nora, mi hija mayor ni me llamó ni me escribió. Zaira también me escribió un mensaje por WhatsApp hermoso que me lo guardo para mí", comenzó contando.

"¿Si me dolió que mi otra hija no me salude? La verdad es que duele pero bueno ya todos saben como están las cosas, me pone triste obvio, pero yo por ejemplo no la llamé para su cumpleaños. Me pone contento igual que le haya dado like, pero hubiese sido lindo recibir un mensaje. Igual yo sé de donde data esto y sé que en algún momento nos vamos a sentar a charlar de padre a hija o de hija a padre y aclararemos las cosas", sintetizó.

Mira el posteo de Zaira que emocionó a Andrés y al que Wanda le dio llike y Nora, su exesposa tambien.