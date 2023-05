Ángel de Brito abrió la cajita de preguntas de su cuenta de Instagram y estuvo respondiendo varias consultas de sus seguidores.

El conductor de LAM compartió varios mensajes y entre ellos decidió responder a uno en particular que habla sobre su vida privada y el porqué no la expone en los medios.

"¿Por qué nunca hablás de tu vida personal (pareja, familia, etcétera)?", le preguntó un usuario. "Porque nunca me interesó promocionarme con mi vida personal", aclaró el periodista.

Luego se explayó: "No pongo una foto con mamá para limpiar mi imagen, ni con mi pareja, ni mis amigos, no cuento problemas serios. No hago terapia en los medios", aclaró.

Por último, Ángel lanzó un dardo picante: "Tampoco me engancho gerentes o famosos para trepar. Son estilos".

Ángel de Brito rompió el silencio sobre la polémica con Estefi Berardi

Tras el conflicto que se vio en una nueva emisión del programa, Ángel decidió dejar en claro algunas cosas, especialmente sobre Berardi y su continuidad en el ciclo.

"¿Cuándo se despide Berardi?", le consultó un seguidor y el periodista fue directo: "No soy de los conductores que rajan panelistas por malas contestaciones o mentiras al aire o discusiones en los cortes", aclaró, enumerando los conflictos en los que se vio involucrada Estefi.

Sobre la decisión de mantener a Estefi en su staff, Ángel fue contundente: "Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego". Además, el conductor dijo que no siguieron hablando del tema en el programa porque él como "jefe" se impuso.

VO