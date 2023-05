Ángel de Brito se metió en la fuerte interna entre Estefi Berardi y Yanina Latorre. El conductor de LAM se refirió al conflicto entre sus panelistas que se lanzaron duras acusaciones.

Tras el conflicto que se vio en una nueva emisión del programa, Ángel decidió abrir la cajita de preguntar y dejar en claro algunas cosas, especialmente sobre Berardi y su continuidad en el ciclo.

"¿Cuándo se despide Beardi?", le consultó un seguidor y el periodista fue directo: "No soy de los conductores que rajan panelistas por malas contestaciones o mentiras al aire o discusiones en los cortes", aclaró, enumerando los conflictos en los que se vio involucrada Estefi.

"¿Va a renunciar Estefi? Porque si recibe tanto maltrato, ¿por qué no se va o ser víctima le conviene?", consultó otro usuario. "Estoy acostumbrado a las críticas, sólo las contesto, pero sigo adelante", siguió De Brito.

Luego, sobre por qué decidió mantener a Estefi en su staff, Ángel fue contundente: "Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego". Además, el conductor dijo que no siguieron hablando del tema en el programa porque él como "jefe" se impuso.

Estefi Berardi contra Yanina Latorre: la polémica en el programa de Ángel de Brito

En una entrevista con Socios del Espectáculo de El Trece, Estefi Berardi habló sobre su reciente enfrentamiento con Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM. "Creo que colapsé", admitió, explicando que Latorre a menudo va "por debajo del cinturón" y se involucra en temas que no tienen nada que ver con la discusión en cuestión.

Berardi también reveló que muchas "angelitas" se habían ido debido a Latorre, lo que provocó una verdadera guerra civil en el programa. A pesar de la tensión, Berardi no tiene intención de renunciar. "No se me cruzó por la cabeza", afirmó ella en una entrevista con el programa.

En medio de esto, la panelista también habló sobre su actividad en Twitter, explicando que si retuitea comentarios es porque está de acuerdo con ellos y piensa igual. Sin embargo, también expresó su agradecimiento hacia Ángel de Brito por darle una oportunidad en el programa. "Él me puso hoy en un lugar que a mí me cambió la vida", dijo Berardi. "Estoy aprendiendo mucho de él, porque es muy buen periodista", cerró.

