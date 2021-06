Ángel de Brito se metió en la interna entre Pampita y Marina Calabró

Esta semana Pampita y Marina Calabró protagonizaron un fuerte ida y vuelta. Tras el polémico fin de TV Nostra y el enojo con Jorge Rial, la top aprovechó para decir lo suyo criticando una actitud pasada de la periodista. Picante, Ángel de Brito se metió en esta controversia y opinó sobre el cruce.

“No la tengo a esa chica. No la registro mucho”, le había dicho Pampita a la cronista Maite Peñonori cuando le consultó por Calabró.

“Se ve que mira mucho mi programa. Yo a ella no la escuché nunca en la radio”, cerró la modelo sobre Marina. Recordemos que en el pasado, la periodista había criticado el programa que conduce Pampita en Net TV de ser el más “autorreferencial de la Argentina”.

Tras escuchar las palabras de la su colega en el jurado de ShowMatch, Ángel de Brito lanzó, dijo lo suyo y opinó sobre la actitud de la top: "Con esa sonrisa y esa panza hermosa, Pampita tira todos los venenos juntos".

Ángel De Brito y los motivos por los que no habla de su vida privada

Ángel De Brito abrió las puertas de su intimidad y se sinceró con sus seguidores de Instagram al revelarles las razones por las que no habla de su vida privada. En reiteradas oportunidades se le ha cuestionado al periodista de espectáculos por qué es tan celoso de su intimidad. En ese sentido, esta vez Ángel se sinceró en la red donde ya tiene un poco más de 2.6 millones de followers y dio sus razones.

La confesión se dio en el marco de la sección #AngelResponde, que ya se convirtió en un clásico de su cuenta de Instagram. Fue allí donde un seguidor quiso saber: "Por qué no hablas de tu vida privada?". Contundente, Ángel respondió: "Porque no trabajo de mediático" y "No soy cholulo", fueron sus principales razones.