En su llegada a Montevideo, ayer, Arturo Puig y su esposa Selva Alemán fueron asaltados por motochorros quienes se quedaron con sus pasajes de regreso a la Argentina y una suma cercana a los tres mil dólares por lo que el matrimonio se quedó sin dinero y tuvo que pedir asistencia.

Desde tierra uruguayas el actor relató todo lo que vivió en Radio Mitre: "Por suerte no nos pasó absolutamente nada. Bajamos del barco. Íbamos por la Avenida Costanera de Montevideo hacia Punta del Este. De repente una moto nos tocó, pero no fue fuerte. Cómo si con el codo se hubiera balanceado para ese lado. Después a las cinco, seis cuadras, otra moto nos hace señas para que bajemos el vidrio y nos dice que la rueda de atrás largaba chispita y aire. Yo tengo un auto que no tiene cámara en las gomas y cuando se pincha el auto sigue andando”, comenzó relatando

"En un momento paro y veo que la goma estaba perfecta pero en el tablero me marcaba que tenía problemas. Me metí en una estación de servicio, nos bajamos los dos y Selva con una cartera donde llevaba todo. Dinero, tarjetas, celular, todo lo que uno trae en un viaje.... Y de pronto, de atrás, apareció un tipo que manoteó la cartera y salió corriendo. Yo lo corrí, casi lo alcanzo, subió a una moto y se fue. Fue un motochorro. Una pareja que no conocíamos se portó muy bien. La gente extraordinaria. Vino la policía, hicimos la denuncia. La gente de una solidaridad impresionante. Eran mas o menos 3 mil dólares. Nos prestaron plata para que podamos pagar los peajes”, relató triste.

¡Nadie está a salvo!