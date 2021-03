Revelan que Rocío Oliva estaría en pareja con Matías Morla

Rocío Oliva enfrentó fuertes rumores de romance con Matías Morla. La ex pareja de Diego Maradona tuvo una picante reacción una vez que se dispararon las versiones.

Después del informe de Infobae, en el que se revelan detalles y datos inéditos sobre la muerte de Maradona, la rubia se enfrentó una picante pregunta en Polémica en el bar.

"Dejame hacerte una pregunta: ¿Estás con Matías Morla? Es un rumor y prefiero ir directo a la fuente. La tengo a Rocío acá enfrente y le pregunto", dijo el periodista Ariel Wolman en el programa.

"Nada que ver, además creo que él tiene novia. Es un 'no' rotundo. Si quieren buscar basura busquen por otro lado", dijo Rocío Oliva en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

"Lo juro por mi padre Juan José Oliva. Chiche es una pavada eso. No insistas. Eso no existe. A Morla hace veinte mil años que no lo veo", agregó.

Verónica Ojeda reveló que Diego Maradona quería conocer un nuevo amor

Verónica Ojeda fue una de las participantes del informe de Infobae sobre Diego Maradona y reveló que el Diez estaba buscando un nuevo amor.

“Estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, contó Ojeda.

Según Teleshow, esa "chica" se trataría la empresaria Jazmín Barbini, que había conocido cuando estuvo en una de sus propiedades trabajar.

Jazmín ss una empresaria que vende sillones y decoró la escenografía de "La Noche de el Diez". Verónica Ojeda se había contactado con ella por un sillón que quería para la casa. Este hecho fue en septiembre del 2020. Diego después de conocerla le mandó un ramo de flores e insistió para que vuelva.