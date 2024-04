María Fernanda Callejón se vio envuelta en una gran polémica luego del estreno de la serie de Guillermo Coppola, debido a que volvió a resurgir el romance que tuvo con el representante en los 90.

La actriz se mostró molesta además porque surgieron detalles sobre el accidente que tuvieron cuando fueron amantes. Callejón intentó esquivar el tema y expresó: “Yo no voy a hablar absolutamente nada de nada. En realidad no tengo nada que decir de todo lo que se está hablando”, pero agregó picante: “Que la cuenten como quieran. No me importa”.

Ahora, fue Guillermo Coppola quien decidió romper el silencio sobre este tema en una charla exclusiva con Héctor Maugeri para +CARAS.

La palabra de Guillermo Coppola sobre María Fernanda Callejón en +CARAS

El representante habló de todo y en una parte de la charla, Héctor Maugeri le reveló que tenía un mensaje muy especial de María Fernanda Callejón. "No importa si fuimos amigos, novios, amantes, lo más importante es que éramos el uno para el otro. Aún hoy, quiero que sepas que siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho", se escuchó en el estudio de +CARAS.

Este fue un momento clave en donde Coppola se quebró y debió pausar por un momento sus dichos. "Fueron muchos años saliendo...no era que no oficializaba, pero siempre alguna cosa tenía y ella lo sabía aceptar", reconoció Guillermo.

Luego, el representante habló sobre el momento oscuro de la relación. "Nunca pude confirmar si estuvo embarazada"

"Ella se entera que te casás por la televisión. Le agarró un ataque", acotó el director de CARAS. "Eran otras épocas y hoy no haría algo así, porque no lo merecía. Yo estaba enojado", acotó Coppola, dejando entrever que sus relaciones fueron complejas.